Рубль отправил решение Банка России в игнор

В последнюю неделю инвестиционное сообщество повышенное внимание уделяло сегодняшнему заседанию Банка России по ключевой ставке, которая, фактически, является индикатором стоимости денег в экономике. Большинство экспертов ожидало, что регулятор увеличит ставку на 0,5 процентных пункта, осторожно отмечая при этом, что размер повышения может быть и большим.

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Банк России решил повысить ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Основная мотивация такого шага ЦБ — рост инфляционных ожиданий, вызванных множеством факторов, среди которых ослабление рубля стоит далеко не на последнем месте.

Эксперты, впрочем, не очень понимают, почему нельзя было начать повышать ставку раньше, еще в июне, когда были явно видны все проинфляционные риски, и рубль стремительно падал.

«ЦБ теперь вынужден действовать с опережением, косвенно признавая ошибку с неповышением ставки в июне. Искать количественные или логические цепочки в комментариях и цифрах ЦБ становится все сложнее», — прокомментировал решение регулятора директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

При этом рынок считает, что ЦБ продолжит повышать ставку. Это довольно прозрачно дала понять глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы мы завершили следующий год с инфляцией на цели вблизи 4% ... Средняя за год ключевая ставка на текущий год повышена до 7,9–8,3%, на следующий — более существенно, до 8,5–9,5% годовых. На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», — заявила она.

Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов поделился с «Экспертом» своей точкой зрения, сказав, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может продолжиться и далее, а ключевая ставка может достичь 9,0–9,5% в 2023 г.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что минимальное значение ключевой ставки до конца года составит текущие 8,5%, а в жестком сценарии ставка повысится до 10%. В прошлом прогнозе ЦБ РФ не предполагал ставку в этом году выше 9,5%. На анализе прогнозируемого Банком России размера ключевой ставки и инфляции, Беленькая делает вывод, что регулятор перешел к проведению жесткой денежно-кредитной политики.

«На 2024 год прогноз средней ключевой ставки повышен до 8,5–9,5% (прежний прогноз — 6,5–7,5%), на 2025 год — до 6,5–8,5% (прежний прогноз — 5–6%), в 2026 г. ЦБ теперь ожидает ставку 5,5–6,5%. С учетом того, что в 2024 г. Центробанк ожидает среднее значение инфляции 4,5–5,4%, а с 2025 г. — 4,0%, такие прогнозы говорят о достаточно жестком настрое регулятора. Зазор между прогнозной ключевой ставкой и ожидаемой инфляцией будет превышать 1–2 п. п., которые ЦБ РФ ранее рассматривал как уровень реальной нейтральной долгосрочной ставки», — поясняет Беленькая.

Рубль упал, но обещает вырасти

Казалось бы, что и решение ЦБ повысить ставку вдвое выше прогнозов рынка, и практически неизбежное ее дальнейшее увеличение должно было вызвать сегодня резкий рост курса рубля. Чем выше процентные ставки, тем более выгодными становятся вложения в такие считающиеся безрисковые активы, как госбумаги и банковские депозиты.

Однако сегодня рубль начал падать именно после объявления вердикта Банка России, хотя в первой половине дня пытался продолжить вчерашний рост. По итогам торгов российская валюта дешевела к доллару чуть менее чем на процент. Краткосрочная техническая картина по паре доллар/рубль практически не изменилась — она торгуется в боковике с границами 90–92.

Такую аномальную реакцию рубля на ужесточение денежно-кредитной политики Михаил Зельцер из БКС объясняет тем, что на фоне валютных ограничений прежние связи валютного, денежного и долгового рынков нарушены, и ставка не имеет столь высокой значимости, особенно, когда в курсе более ярко играют факторы экспорта и импорта.

К этому стоит добавить, что ранее при повышении ставки население и бизнес начали конвертировать часть своих валютных запасов и переводить их в безрисковые рублевые инструменты, доходность которых повышалась с ростом ставки. Сейчас же объем таких резервов очень скуден.

Потеряли свое влияние на рынок и спекулянты, которые могли бы погнать пару доллар/рубль вниз в расчете на рост спроса на рубль. До начала СВО на российском валютном рынке присутствовали крупные западные игроки, у которых хватало ресурсов, чтобы сильно двинуть котировки и заставить присоединиться к тренду «мелочь». Сейчас их нет, а российские активные игроки очень слабы и немного трусливы.

Впрочем, наблюдающийся с конца мая рост доходностей ОФЗ, быть может, заставит экспортеров сократить долю валюты в пользу рублевых инструментов, что может стать драйвером роста рубля. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время. Поскольку все ждут продолжения подъема ставки, то распродажа облигаций продолжается — сегодня Индекс Мосбиржи гособлигаций снизился примерно на 0,1%. Покупать же дешевеющие в цене бумаги особого смысла нет.

«Повышение ставки окажет положительное влияние на курс рубля благодаря повышению привлекательности рублевых активов, однако влияние будет ограниченным, поскольку ключевыми факторами для курса рубля на текущий момент являются динамика экспорта и импорта, а также движение капитала», — полагает Владислав Данилов.

Зельцер же ожидает в перспективе ближайших месяцев укрепление национальной валюты в сторону 85–83,5 руб. за доллар.

Рынок акций: от повышения ставки выиграют только банки

Рост ключевой ставки всегда негативен для рынка акций. Прежде всего, возрастает долговая нагрузка на эмитентов, а практически все они в той степени используют кредитные ресурсы. Как отмечает Беленькая, доля кредитов по плавающей ставке в корпоративном портфеле банков превышает 40%.

Определенно, что новые займы будут выдаваться по более высоким ставкам. Увеличится и стоимость обслуживания облигаций. Не секрет, что крупные компании, в основном, гасят прежние облигационные выпуски за счет новых, которые теперь придется размещать под более высокую доходность.

Наиболее сильно пострадают высокотехнологичные компании, которые развиваются за счет заемных средств и доля кредитов у которых очень высока.

Повышение ключевой ставки можно назвать умеренно-позитивным лишь для банков.

«Больше других выиграют от решения Банка России крупные финансовые институты. Заметного повышения процентов по депозитам у них не ожидается, риск оттока вкладчиков отсутствует, а за счет поднятия ставки увеличатся доходы на денежном рынке и на рынке кредитования», — пишет в своем обзоре заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Однако к этому нужно добавить ложку дегтя: несомненно, снизится объем кредитования населения, а многие клиенты со временем не смогут перекредитовываться для погашения старых долгов, что увеличит долю «плохих» кредитов у банков.

Негативным для рынка акций является и тот факт, что с повышением доходностей безрисковых вложений становятся малоинтересными дивиденды. Инвесторы будут теперь серьезно раздумывать, стоит ли покупать акцию в расчете получить 8–10% дивидендной доходности с риском просадки рыночной цены акции, или лучше купить под 10% годовых безрисковую ОФЗ.

Несмотря на весь денежно-кредитный негатив, рынок акций сегодня рос практически весь день. Индекс Мосбиржи по итогам торгов почти не изменился, но связано это с тем, что вчера на вечерних торгах, когда этот индикатор не рассчитывается, по рынку прокатилась очередная волна распродаж. Таким образом, сегодня была лишь выкуплена вчерашняя вечерняя просадка.

По словам некоторых фондовых трейдеров, они сегодня фиксировали заработанную на падении рынка в среду и четверг прибыль, а также покупали акции в расчете на традиционный рост акций по понедельникам.