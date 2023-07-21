Центробанк пересмотрел прогноз на среднесрочную перспективу

Банк России улучшил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Также регулятор повысил прежний прогноз роста кредитования юрлиц по итогам 2023 года до 12-16%, а физлиц — до 15-19%. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания Совета директоров 21 июля.

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ЦБ сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, но ухудшил свои ожидания на 2025 год — до 1-2% вместо 1,5-2,5%. Динамика ВВП на 2026 год, по мнению ЦБ, ожидается в диапазоне 1,5-2,5%.

Банк России сдвинул свой прогноз по инфляции в 2023 году к верхней границе предыдущего прогноза в 4,5-6,5% и теперь ждет ее на уровне 5-6,5%. В 2024-2006 годах регулятор ожидает стабилизации инфляции вблизи 4%. Центробанк также повысил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год до 7,3-8,2%, на 2024 год — до 8,5-9,5%, на 2025-ый — до 6,5-8,5%, на 2026-ой — до 5,5-6,5%.

«С учетом того, что с 1 января по 23 июля 2023 года средняя ключевая ставка равна 7,5%, с 24 июля до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3%», — уточнил регулятор.

Прогноз цены нефти Urals на 2023-2026 годы Центробанк оставил на прежнем уровне $55 баррель.

Рост кредитования юрлиц по обновленному прогнозу ЦБ в 2023 году составит 12-16% (после 9-13%), физлиц — 15-19% (после 11-15%). Ипотечное кредитование по итогам 2023 года должно прибавить 17-21% вместо 13-17%, как прогнозировал регулятор ранее.

