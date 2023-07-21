Туры по России могут подешеветь — внутренний туризм освободят от НДС

Государственная Дума приняла закон, согласно которому туроператоры, оказывающие услуги на внутреннем рынке, освобождаются от уплаты НДС. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского парламента. Как сообщается, срок действия налоговых послаблений определен с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года.

«Государственная Дума приняла закон, согласно которому операции по реализации продукта в сфере внутреннего и въездного туризма будут освобождены от НДС. [...] Норма будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится на операции, которые проводились, начиная с 1 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Уточняется что принятая мера призвана снизить налоговую нагрузку на туроператоров, имея конечной целью уменьшение стоимости туров в сфере внутреннего туризма.

Напомним, важность принятия данного закона до конца текущей сессии Госдумы подчеркивал президент Владимир Путин, а глава правительства Михаил Мишустин выразил уверенность, что данная мера поддержит отечественную туристическую отрасль и увеличит поток туристов в Россию.