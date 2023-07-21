В Германии шокированы результатами НАТО на Украине

Немецкий предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком признался, что шокирован результатами НАТО на Украине.

При этом в своём микроблоге в Twitter он, в частности, написал, что альянс беспомощен в битве с Россией.

«НАТО во главе с США беззуба, – подчеркнул бизнесмен. – Североатлантический блок великолепен в информационных войнах, но ужасен в настоящем сражении с равными соперниками».

Кроме того, Дотком отметил, ч о обучение солдат ВСУ инструкторами альянса вообще не дало никаких результатов, при том, что военные расходы блока составляют 1,2 трлн долл., но даже в таких условиях в течение года у НАТО закончились боеприпасы.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению аналитика НАТО в сфере безопасности Патрика Бьюри, продуманная оборона российской армии стала неожиданным сюрпризом для ВСУ. При этом он отметил, что моральный дух российских военных находится сейчас на высоком уровне, и они сражаются с умом.

«Успехи в отражении агрессии на новые регионы были достигнуты также благодаря системе железобетонных укреплений, проволочных заграждений, противотанковых рвов и плотных минных полей, на которых подрывается техника ВСУ», – считает Бьюри.

