Депутат нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, организовав атаку на Крымский мост, обрёк одесский регион на акты возмездия.

При этом, как убеждён парламентарий, главарь киевского режима сделал это сознательно, передаёт РИА Новости.

«Зеленский сознательно обрёк Одессу на акты возмездия за теракт на Крымский мост, – подчеркнул Шеремет. – Он понимает, что этот русский город обязательно вернётся в состав России, поэтому ему не жалко ни людей, живущих там, ни инфраструктуры, в том числе портовой, которую использовали для доставки западной военной техники и атаки беспилотников на Крым».

Как ранее писал «Эксперт», в ночь на 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного теракта была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека и пострадал ребёнок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).

Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем ВС РФ нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.