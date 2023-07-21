В Кремле прокомментировали угрозы судоходству в Чёрном море со стороны Киева

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал угрозы судоходству в Чёрном море со стороны Киева.

По словам представителя Кремля, заявление Украины о том, что теперь они будет рассматривать суда, следующие по Чёрному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, несёт опасность, передаёт РИА Новости.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создаёт угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль опасность для гражданских судов в данной ситуации. – Там не гнушаются ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность.

Как ранее писал «Эксперт», накануне Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля Киев будет рассматривать суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

