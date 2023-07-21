В Москве выпустили лимитированные проездные к 130-летию Новосибирска

Московская компания ISBC, которая занимается производством RFID-продукции, подготовила к юбилею Новосибирска электронные проездные из голографического пластика с изображением моста через реку Обь. Об этом глава руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Разработкой совместно с зеленоградским производителем занималась цифровая платформа «Электронный проездной – Новосибирск». Помимо лимитированной коллекции дизайнерских транспортных карт была подготовлена информационная продукция с использованием «умной» бумаги - NFC-открытки. Такое изобретение стало экологичной альтернативой буклетам.

Продукцию представили на Международном Сибирском транспортном форуме. Преимущества NFC-открыток, произведенных на инновационной бумаге ISBC RFID Paper, посетители смогли оценить на стенде на форуме. При касании телефоном, пользователь переходил на лэндинг проекта «Электронный проездной», где получал информацию о возможностях по автоматизации отрасли пассажирских перевозок.

Как рассказал директор департамента корпоративных и проектных продаж компании ISBC Александр Якичев, предприятие выпускает продукцию как для государственных заказчиков, так и частных. Уникальность каждого проекта стараются подчеркнуть с помощью дизайна и различных технологий графической персонализации. Например, за счет уникальных фактур, голографии, 3D-лака и других способов. Ранее предприятие выпустило лимитированную серию транспортных карт «Новосибирск спортивный», посвященных 100-летию Министерства спорта области.

Москва делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств, и каждое третье предприятие в городе относится к высокотехнологичным, отметили в пресс-службе департамента. В столице для бизнеса действуют меры поддержки, работают образовательные программы, создаются технопарки и промышленные кластеры. Компаниям доступно более 20 мер поддержки.