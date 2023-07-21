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В Николаеве уничтожены украинские военные и иностранные наемники

21 июля 2023, 10:10

Помимо живой силы противника, целями российского ракетного удара стала военно-промышленная инфраструктура ВСУ в городе

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Нанесения удара с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военным объектам ВСУ

Российские ракеты в рамках удара возмездия поразили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных инструкторов. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. 

«Место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве уничтожено недавним российским ударом, также взрывы были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту», – приводит информагентство слова Лебедева, добавившего, что гостиница «Ингул», где и дислоцировались вражеские подразделения, сильно разрушена.

Помимо того, рассказал Лебедев, российские войска поразили цели на предприятии «Нибулон» – судоремонтном заводе, выполняющем военные заказы, – а также массированный ракетный удар был нанесен по порту Ника-Тера. 

Напомним: после теракта на Крымском мосту президент России Владимир Путин пообещал украинской стороне обязательный военный ответ.
 