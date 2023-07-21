В Николаеве уничтожены украинские военные и иностранные наемники

Российские ракеты в рамках удара возмездия поразили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных инструкторов. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Статья по теме: «Это был ад кромешный»: наемники из США отказались воевать с русскими

«Место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве уничтожено недавним российским ударом, также взрывы были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту», – приводит информагентство слова Лебедева, добавившего, что гостиница «Ингул», где и дислоцировались вражеские подразделения, сильно разрушена.

Помимо того, рассказал Лебедев, российские войска поразили цели на предприятии «Нибулон» – судоремонтном заводе, выполняющем военные заказы, – а также массированный ракетный удар был нанесен по порту Ника-Тера.

Напомним: после теракта на Крымском мосту президент России Владимир Путин пообещал украинской стороне обязательный военный ответ.

