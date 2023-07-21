Вице-мэр Ефимов: в Москве заключили более 60 договоров с инвесторами о льготной аренде за рубль

Инвесторы смогли арендовать помещения в Москве по льготной программе за 1 рубль в год по 61 договору с 2012 года. Речь идет об объектах культурного наследия, образования и гостиницах. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь арендованных помещений и зданий составляет почти 61 тыс. кв. метров. Из них – 30 договоров связаны с объектами культурного наследия общей площадью 17,1 тыс. кв. метров. Столько же договоров подписано по аренде недвижимости для размещения частных образовательных учреждений площадью около 43,5 тыс. кв. метров. Кроме того, один договор аренды здания заключили для открытия гостиницы площадью 288 квадратных метров, добавил заммэра.

Инвесторы смогут воспользоваться программой «1 рубль за квадратный метр в год», если поучаствуют в специальных аукционах на аренду нежилой недвижимости. Договоры аренды на 49 лет заключат по объектам культурного наследия и образовательным учреждениям, и на 20 лет – по гостиницам. Льготная ставка начинает действовать после выполнения всех необходимых условий программы.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, на льготную ставку уже перевели 43 договора по аренде 46 тыс. кв. метров. Большая часть помещений располагается в центре столицы – 18, еще шесть – на востоке, и по пять – на юго-востоке и северо-западе города.

В Москве бережно относятся к историческому наследию, подчеркнули в пресс-службе. Арендовать помещения в объектах культурного наследия за рубль в год можно с 2012 года. В 2013 году под действие программы также попали объекты образования. В 2022 году появилась возможность арендовать здания под гостиницы.