Ефимов: в производство и бизнес-центр в московском районе Марьина Роща вложат около 6,3 млрд рублей

В Москве в районе Марьина Роща в 2025 году появится производственный комплекс и многофункциональный центр, которые обеспечат работой более 4,4 тыс. жителей. Инвестор вложит в проект не менее 6,3 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект реализуют по городской программе создания мест приложения труда. Возведением объектов займется совместная структура группы «ПИК» и Capital Group. Производственный комплекс и многофункциональный центр расположатся на улице Складочная.

Общая площадь зданий составит более 32 тыс. кв. метров. Из них более 14 тыс. кв. метров будет приходиться на бизнес-центр почти на 2 тыс. рабочих мест, где также откроют торгово-развлекательные объекты, кафе и рестораны. Производство займет 18,4 тыс. кв. метров, там смогут трудоустроиться 2,5 тыс. человек.

Проект поможет улучшить ситуацию с рабочими местами в районе, повысить производственный потенциал столицы и создать новые точки притяжения для жителей Москвы, считает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря реализации проекта москвичи получат возможность больше времени проводить с семьей и близкими, придерживаясь принципа work & life balance, подчеркнул директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов. Комплекс не только создаст новые рабочие места, но и станет пространством для креативного бизнеса и сформирует новый, эстетичный облик районов, добавил он.

Городская программа создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. Девелопер может получить налоговые льготы, если помимо жилых объектов создает новые рабочие места.