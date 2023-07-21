Закон о налоге на сверхприбыль для бизнеса прошел через Думу

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий налог на сверхприбыльные компании. Об этом информирует официальный портал российского парламента. Согласно закону, налог будет разовым, и его должны будут заплатить компании, чья средняя прибыль за 2021-2022 гг, превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога определена в 10% от сверхприбыли, то есть от разницы доходов за указанный период и доходов за 2018-2019 годы.

Статья по теме: Крупный бизнес заплатит «налог на удачу»

«В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Федеральным законом устанавливается налог на сверхприбыль, являющийся налогом разового характера», — гласит текст закона.

При этом сообщается, что из-под действия закона выведены нефтегазовые и угольные компании, застройщики, использующие эскроу-счета, а также финансовые организации, которые ЦБ спасал от банкротства.

Также уточняется, что внести данный налог необходимо до 28 января 2024 года. Но те компании, которые успеют внести средства в казну до 30 ноября 2023 года, могут получить вычет до половины начисленной суммы.

«Размер налогового вычета определяется как сумма обеспечительного платежа по налогу, перечисленного в федеральный бюджет за период с 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно. При этом размер налогового вычета не может превышать половину суммы налога, исчисленного в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи»,— говорится в документе.

Закон, как отдельно уточняется, разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета.

