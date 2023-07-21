Зеркалирование инвестиций из ФНБ: ЦБ анонсировал дополнительные валютные операции

С 1 августа Банк России помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции, зеркалирующие вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри экономики РФ, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«По итогам каждого полугодия Банк России будет определять сумму продажи (покупки) иностранной валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период (объема валового размещения за вычетом валового возврата ранее размещенных в разрешенные финансовые активы средств)», — заявили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что операции зеркалирования будут проводиться в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM) равномерно в течение следующего за расчетным периодом полугодия со смещением на месяц вперед. При этом будет установлено ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в сумме 300 млрд рублей. Если фактический объем инвестирования ФНБ за отчетный период превысит указанное значение, разница будет перенесена для зеркалирования в последующие периоды.

«За период с 1 января по 30 июня 2023 года нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем данных операций Банка России составит 2,3 млрд рублей», — уточнили в ЦБ.

Для периода с 1 февраля по 31 июля 2024 года объем операций будет определен в январе следующего года по итогам размещения средств ФНБ во втором полугодии 2023-го.

В ЦБ пояснили, что фактический ежедневный нетто-объем операций регулятора на валютном рынке и их направленность будет определяться как сальдо двух величин: объема регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема, определенного из размера инвестиций из ФНБ. Для минимизации их влияния на динамику валютного курса Центробанк планирует покупать или продавать валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня.

