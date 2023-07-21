Золото растет уже третью неделю подряд

Цены на золото растут весь июль на ожиданиях очередного повышения учетной ставки после паузы Федрезервом на последней июльской неделе. Спотовая цена сейчас составляет, сообщает Reuters, 1970,2 доллара за унцию. За неделю она выросла незначительно – на 0,8%. 20 июля, кстати, цена золота, поднявшаяся ранее до двухмесячного максимума, немного снизилась. Причиной стало укрепление доллара и рост ставок по гособлигациям благодаря превзошедшим прогнозы специалистов показателям на рынке труда. Фьючерсы на золото в США прибавили 0,1% и достигли 1972,3 долларов за унцию.

Цены на золото сейчас держатся на высоком уровне за счет ожиданий, что предстоящее 25-26 июля очередное повышение учетной ставки американским Центробанком будет последним и что текущий цикл ужесточения монетарной политики закончится. Большинство экспертов ждут повышения ставки на 0,25%.