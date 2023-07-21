Золото растет уже третью неделю подряд

Цены на золото растут весь июль на ожиданиях очередного повышения учетной ставки после паузы Федрезервом на последней июльской неделе. Спотовая цена сейчас составляет, сообщает Reuters, 1970,2 доллара за унцию. За неделю она выросла незначительно – на 0,8%. 20 июля, кстати, цена золота, поднявшаяся ранее до двухмесячного максимума, немного снизилась. Причиной стало укрепление доллара и рост ставок по гособлигациям благодаря превзошедшим прогнозы специалистов показателям на рынке труда. Фьючерсы на золото в США прибавили 0,1% и достигли 1972,3 долларов за унцию.
Цены на золото сейчас держатся на высоком уровне за счет ожиданий, что предстоящее 25-26 июля очередное повышение учетной ставки американским Центробанком будет последним и что текущий цикл ужесточения монетарной политики закончится. Большинство экспертов ждут повышения ставки на 0,25%.
Несмотря на снижение индекса доллара на 0,1% по итогам всей недели он, тем не менее, все равно покажет рост. Подросли на этой неделе и ставки по 10-летним гособлигациям.
Китайский валютный регулятор, тем временем, сообщил о намерении сохранить курс юаня на нынешнем уровне и предотвратить резкие колебания его курса по отношению к валютам других стран и, в первую очередь, доллара.
На следующей неделе инвесторы и рынки будут ждать новостей из Японии. В конце июля пройдет заседание японского Центробанка. Все с нетерпением ждут решений, которые будут приняты руководством Bank of Japan.
Что касается Европы, то эксперты ждут от заседания ЕЦБ очередного повышения учетной ставки на 0,25%.
Цены растут не только на золото, но и на другие драгоценные металлы. Например, спотовая цена серебра выросла за неделю на 0,2% до 24,82 долларов за унцию, платины – на 0,3% до 956,5 долларов, а палладия – на 0,3% до 1282,09 долларов.