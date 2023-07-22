Автомобилистам разъяснили, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что Крымский мост «является целью врага», и при любой опасности с этого стратегического объекта производится эвакуация людей и автомобилей, иногда по нескольку раз в день. В своем Telegram-канале он попросил спокойно относиться к подобным мерам и опубликовал алгоритм действий на мосту в случае объявления сигнала тревоги.

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«Если вы проходите досмотр, не поддавайтесь панике. Сложите все вещи, представленные к досмотру, обратно в автомобиль. Убедитесь, что все, кто ехал с вами, вернулись в машину. По инструкции сотрудников подразделения транспортной безопасности направляйтесь в безопасное место», — говорится в первой карточке.

Если автомобиль уже находится на мосту, водителю предписано следовать указаниям из системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если машина во время сигнала тревоги находится в очереди на досмотр, то всем нужно вернутся в нее и следовать в безопасное место.

«Если вы услышали сигнал тревоги, не снимайте происходящее и не выкладывайте в интернет», — говорится в последнем пункте.

Крючков также добавил, что сигнал о возобновлении движения по мосту поступит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

