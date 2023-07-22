Четыре российских журналиста получили ранения от кассетных боеприпасов

Подразделения ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости, которые готовили материалы об артобстрелах этими снарядами Запорожской области. Ранения получили четыре журналиста, один из них скончался во время эвакуации, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Статья по теме: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородском районе

«22 июля 2023 года около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что журналистов оперативно эвакуировали в полевые медучреждения Минобороны, однако корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев скончался «в результате разрыва кассетного суббоеприпаса». Состояние здоровья других журналистов в Минобороны оценили как стабильное, угрозы их жизни нет.

Как уточняет РИА Новости, осколочные ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков, оператор телеканала Дмитрий Шилков и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев находился во время обстрела в гражданской машине, следовавшей из Васильевки во Владимировку.

13 июля Журавлев в своем Telegram-канале писал об обстрелах кассетными боеприпасами Михайловки, Васильевки и Тарасовки в Запорожской области. Он отметил, что «пока кассеты из старых запасов, еще советского производства» и приложил фото, где он держит в руках суббоеприпас от «Урагана».

