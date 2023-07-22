Идем на рекорд: Турция спешит получить выгоду из-за проблем в Испании

Турция планомерно увеличивает свою долю на рынке оливок за счет новых стратегий производства и растущего экспорта. Сейчас страна как никогда близка к тому, чтобы достичь рекорда по поставкам на мировой рынок оливкового масла на фоне кризиса в Испании, вызванного сильной засухой, пишет Yeni Şafak.

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«В 2022 году производство оливок в Турции составило 2,98 млн тонн с годовым приростом примерно на 71%, а оливкового масла — 421,72 тыс. тонн (+79%), и эти цифры являются рекордом за все время. Таким образом, Турция стала мировым лидером по производству столовых оливок и вторым в мире производителем оливкового масла после Испании. Падение производства оливок и оливкового масла в Испании из-за засухи сделало Турцию одной из ведущих стран на этом рынке», — говорится в публикации.

По данным главы Эгейской ассоциации экспортеров оливок и оливкового масла (EZZİB) Давута Эра, в прошлом году Турция экспортировала 55 тыс. тонн масла, а за восемь месяцев текущего года экспорт достиг 135 тыс. тонн и к концу года может превысить 150 тыс. тонн. Турция в этом году поставила перед собой цель экспортировать оливковое масло на рекордную сумму $1 млрд, и спокойно достигнет ее, уверен Эр.

Зампред Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Турции Айшегюль Сельышык отметила, что количество оливковых деревьев в стране за последние 20 лет увеличилось с 99 млн до 189 млн, благодаря чему произошел значительный рост производства.

«В Испании, переживающей сильную засуху второй год подряд, ожидается серьезное падение производства оливкового масла. В стране, которая является производителем оливкового масла номер один в мире с объемом производства в 1,4 млн тонн в 2021 году, в 2022 году производство сократилось до 680 тыс. тонн, а в этом году может упасть до 500 тыс. тонн. Для производителей Португалии и Италии ситуация тоже не столь радужная. Снижение производства оливок приводит к тому, что цены на столовые оливки и оливковое масло повышаются до рекордных отметок», — добавила Сельышык.

Она также отметила, что в долгосрочной перспективе Турция претендует на увеличение своей доли на европейском рынке, поскольку в стране используют новые технологии производства в этой отрасли.

