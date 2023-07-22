Индия объявила о цели стать мировым лидером в производстве и экспорте водорода

Для достижения углеродной нейтральности Индия намерена стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к участникам встречи министров энергетики G20.

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«Для достижения углеродной нейтральности Индия осуществляет миссию по использованию экологически чистого водорода. Задача состоит в том, чтобы превратить Индию в глобальный центр производства, использования и экспорта зеленого водорода... Индия прилагает огромные усилия для энергетического перехода. Наша страна является самой густонаселенной и быстрорастущей крупной экономикой в мире. При этом мы решительно продвигаемся вперед в выполнении наших обязательств в области защиты экологии», — цитирует ТАСС Моди.

Председатель правительства также сообщил, что в Индии за последние девять лет к сжиженному газу было подключено более 190 млн семей. Кроме того, электричество уже проведено в каждую деревню. Сейчас, по его словам, власти страны работают над тем, чтобы обеспечить людей трубопроводным газом и «есть потенциал охватить более 90% населения за несколько лет». Он подчеркнул, что усилия правительства направлены на обеспечение инклюзивной, жизнеспособной, справедливой и устойчивой энергетики для всех.

Также, по его словам, республика планирует довести годовой объем продаж электромобилей до 10 млн к 2030 году.