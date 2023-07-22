Климатолог NASA предсказал самый жаркий год за всю историю метеонаблюдений

Директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт заявил, что этот июль может стать самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет, а продолжительная жара, установившаяся в Европе, «определенно увеличивает шансы», что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. На конференции в Вашингтоне климатологи NASA основной причиной потепления назвали выбросы парниковых газов и природный феномен Эль-Ниньо, сообщает The Guardian.

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«Мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всем мире. Хотя изменения могут показаться шокирующими, они не являются неожиданностью для ученых. В течение последних 40 лет температура росла десятилетие за десятилетием», — заявил Шмидт.

Он также считает, что жара, накрывшая Испанию, Францию, Италию, Грецию и Боснию, «определенно увеличивает шансы» на то, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. А следующий год может быть еще жарче, поскольку погодный режим Эль-Ниньо, известный своей тенденцией к повышению глобальной температуры, вероятно, достигнет пика к концу текущего года. По словам Шмидта, последнее крупное Эль-Ниньо с 2014 по 2016 год привело к тому, что каждый из этих лет последовательно бил глобальный температурный рекорд, и 2016 год пока является самым жарким годом на Земле из когда-либо зарегистрированных.

На конференции NASA также рассказали о программах агентства, «которые могли бы помочь правительствам сгладить климатический кризис, а также подготовиться к его последствиям». Так, на следующей недели заработает «Информационный центр Земли». Сайт должен сделать доступными для широкой публики климатические данные с 25 спутников NASA.