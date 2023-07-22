«Крупная авария»: Собянин сообщил о четырех погибших в московском ТЦ

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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«Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года". Есть пострадавшие с ожогами», — написал Собянин.

Сначала мэр столицы сообщил об одном погибшем, чуть позже еще о троих.

Ранее о том, что внутри ТЦ найдены тела четырех погибших сообщили ТАСС в экстренных службах. Все они были сотрудниками гипермаркета «Глобус гурмэ». Точное количество пострадавших пока неизвестно, в медицинских службах сообщили о девяти, но предупредили, что их число может вырасти. Кроме того, до сих пор ведутся поиски еще одного человека.

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) пояснили, что утечка произошла на тепловой сети, принадлежащей торговому центру. Ремонтные бригады МОЭК прибыли на место происшествия и оказывают помощь городским службам в устранении последствий аварии.

«По данным следствия, 22 июля в одном из торговых центров на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четверо человек. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении столичного управления СК РФ.

Там уточнили, что уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

