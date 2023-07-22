Минобороны назвало общее число уничтоженных на Украине наемников

За все время проведения спецоперации российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков, еще столько же наемников сбежали из районов боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным ведомства, 6 июля во Львове было ликвидировано «большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников», а накануне в Черниговской области разгромлен еще один пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Статья по теме: Володин обвинил Зеленского в «ополячивании» Украины

«По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников. Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины. Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Так, на Донецком направлении российские военные успешно отразили 14 атак противника, ликвидировали скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наемников. За сутки было уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.

На Краснолиманском направлении были отражены семь атак ВСУ, пресечена деятельность группы диверсантов, уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника, на Запорожском — пресечена деятельность двух групп диверсантов. Противник на этих двух направлениях потерял до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», американскую артсистему М777 и британскую гаубицу «FH-70».

На Купянском направлении была обезврежена группа диверсантов. Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Всего в течение суток ВС РФ нанесли поражение 94-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117-ти районах спецоперации. На авиабазе «Канатово» в Кировоградской области был уничтожен склад авиатоплива ВСУ. Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, крылатую ракету «Storm Shadow» и 15 беспилотников.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10811 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11803 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

