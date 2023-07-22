Разработчики и операторы БПЛА поборются за электромобиль «Москвич»

Производство беспилотных летательных аппаратов в Москве выросло более чем в четыре раза. На базе индустриального парка «Руднево» открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, где будут проводиться летные испытания. Чтобы привлечь в приоритетную отрасль новые кадры и талантливую молодежь, было решено провести Кубок мэра по беспилотным авиасистемам, сообщил в своем Telegram-канале градоначальник Сергей Собянин.

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Заявки на «Кубок мэра Москвы» еще принимаются. Офлайн-отбор пройдет 29-30 июля в Новосибирске, а финал — в столице в октябре-ноябре.

«Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов и другим. Главный приз Кубка — электромобиль “Москвич”», — уточнил Собянин.

К состязанию приглашаются разработчики, инженеры и изобретатели БПЛА, IT-специалисты, операторы по управлению беспилотных авиасистем, а также профессиональные команды управления БАС.