«У нас полезно, вкусно и приятно»: глава Кисловодска сообщил о рекордном турпотоке

Поток туристов в Кисловодске за первое полугодие вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев в санаториях и гостиницах города-курорта отдохнули более 210 тыс. гостей, а с учетом частного сектора — около 600 тысяч, сообщили в кисловодской администрации.

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«Это рекордный рост туристического потока в Кисловодске за всю историю наблюдений. Всего же за период с 2019 по 2023 годы рост турпотока составил более 60%. Готовимся встречать еще больший поток отдыхающих, ведь до конца 2030 года мы должны удвоить турпоток в нашем курорте. Приезжайте к нам в Кисловодск. У нас полезно, вкусно и приятно», — прокомментировал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Он также отметил, что по статистике РЖД Кисловодск вошел в топ лидирующих направлений для отдыха наряду с Анапой, Адлером и Новороссийском. На время высокого курортного сезона в город назначены дополнительные поезда.