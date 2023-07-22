Виды датчиков давления

Промышленные датчики давления сегодня используются повсеместно. С помощью подобного рода оборудования можно вести учет жидкостей, газов и пара, удобнее регулировать учет расходов этих веществ.

Также датчики давления в настоящее время устанавливаются во всех измерительных комплексах, входят в составляющие единицы многочисленных иных составных систем. Встречаются подобные установки в промышленной отрасли, в нефтяной сфере, энергетической и многих иных.

Разновидности датчиков давления

Существует несколько основных типов этих устройств. Среди наиболее распространенных из них стоит в первую очередь выделить:

Датчики с дифференциальным давлением;

Датчик с абсолютным давлением;

Датчик с избыточным давлением.

Первый часто используется для организации учета расхода измеряемой среды. Принцип работы установки построен на измерении и вычислении разности между двумя показаниями - плюсовой полости и минусовой.

Второй вариант повсеместно встречается в химической промышленности, а также на предприятиях пищевого производства. Измерения с его помощью осуществляются посредством соотношения показателей с абсолютным вакуумом.

Наконец, третий датчик является основным элементом практически любой системы контроля автоматического формата. Он задействуется для работы с теплоснабжающей системой, а также попадает в многочисленные комплексы различных систем учета жидкостей или пара.

Датчики "ЭМИС-БАР"

Существует большое количество производителей датчиков. Однако оптимальнее всего приобретать продукцию исключительно в проверенных местах. Например, компания "ЭМИС-БАР" создает датчики промышленного давления уже на протяжении длительного количества времени.

Продукция компании может осуществлять измерения в самых разнообразных плоскостях. Например, датчики могут функционировать в избыточном, абсолютном, гидростатическом или дифференциальном давлениях, а также проверять уровни пара или жидких веществ.

Каталог продукции представлен действительно большим разнообразием датчиков. И каждый, в зависимости от собственных целей и желаний, сможет подобрать для себя оптимальный вариант. Например, можно будет выбрать датчики для работы в особо агрессивных средах, что часто требуется на производственных объектах.

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