Владимир Ефимов: столичное косметическое предприятие получило льготный заем на развитие экспорта

Порядка 100 млн рублей на развитие экспорта получил производитель косметической продукции «Фаберлик» в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания направит средства на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции. Финансовая поддержка будет оказана по программе «Экспорт» Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Благодаря программе льготного кредитования бизнеса от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность. Предприятие также вложит не менее 50 млн собственных инвестиций в развитие экспорта, добавил Ефимов.

Производитель «Фаберлик» выпускает косметику для мужчин и женщин более 26 лет. Ежегодный объем производства превышает 200 млн единиц продукции, которые разработаны в собственной научной лаборатории инновационных исследований. В 2019 году фабрика стала обладателем статуса промышленного комплекса, благодаря чему она получает значительную поддержку от города.

Как напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в столице представители бизнеса могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. В частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает компаниям восемь видов займов по ставке от 3% годовых сроком до пяти лет. Сумма кредита может достигать 300 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что для получения займа по льготной ставке сначала необходимо обратиться в банк для заключения кредитного договора, и затем в столичный фонд. После одобрения заявки нужно подписать договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем на счет компании в банке поступает необходимая сумма. Кроме того, экспортерам предоставляют поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт», где бесплатно оказывают консультации, составляют аналитику, помогают продвигать товары на международных маркетплейсах и дают возможность пройти онлайн-обучение.