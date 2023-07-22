Володин обвинил Зеленского в «ополячивании» Украины

Вашингтон и Брюссель осуществляют геноцид украинского народа, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется все большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность, написал он в своем Telegram-канале. Для решения этой задачи, по его мнению, используются имперские амбиции Польши, а Зеленский в этом активно помогает, проводя политику «ополячивания» страны.

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«Зеленский принял много решений, ставших огромной трагедией для украинского народа: закон, который фактически приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права — нахождение на территории страны без разрешений, трудоустройство, обучение, медобслуживание и даже некоторые выплаты; в приграничных с Россией областях — Сумской и Черниговской — из родных домов выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев-поляков», — написал Володин.

Также, по его словам, украинцам вместо русского навязывают польский язык и обращают население в католичество.

«Одним словом, Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины», — отметил Володин.

Поляки, по мнению спикера Госдумы, хотят вернуть себе исторические земли — Восточные Кресы, и украинцы на этих территориях им не нужны. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца, уверен Володин.

