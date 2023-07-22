ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородском районе

Обстрелам ВСУ подверглись села Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городский округов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Помимо артиллерийских и минометных снарядов, по его данным, по территории региона было выпущено три кассетных боеприпаса из РСЗО.

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«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.

В Валуйском округе по селу Новопетровка был выпущен один минометный снаряд. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка – зафиксировано шесть и 12 прилетов соответственно. В Грайворонском округе по окраине села Смородино выпущено три артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз – четыре. Обошлось без последствий. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

В Краснояружском районе под артобстрел попало село Илек-Пеньковка – там было зафиксировано три прилета. Никто не пострадал, однако осколками снарядов повреждены 12 частных домов: выбиты окна, посечены кровли, ограждения и хозпостройки. Также повреждения получили три автомобиля. По селу Вязовое выпущено семь артиллерийских снарядов, повреждены один автомобиль и ограждение в частном доме. В селе Графовка зафиксировано 10 прилетов, там была повреждена линия электропередачи, ее удалось оперативно восстановить, уточнил Гладков.

В Шебекинском округе, по его словам, обстрел ВСУ велся по селам Новая Таволжанка и Муром, а также по поселку Ленинский. Там пострадавших и разрушений нет.

