Министры энергетики G20 не смогли отказаться от ископаемых видов топлива

Встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки» в Индии завершилась без достижения консенсуса по вопросу поэтапного отказа от ископаемого топлива, сообщает Bloomberg. Все участники согласились с необходимостью борьбы с вредными выбросами, однако некоторые страны предложили вместо отказа от углеводородов использовать технологии преобразования CO2.

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«Несколько стран Ближнего Востока считают, что проблемы с выбросами можно решить с помощью таких технологий, как улавливание, использование и секвестрация углерода (CCUS) или других технологий сокращения выбросов. В целом же все участники были на одной волне в отношении необходимости решения проблемы изменения климата», — сообщил после встречи министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх.

Министр энергетики Германии Роберт Хабек уточнил, что Россия и Саудовская Аравия возражали против соглашения об утроении мощностей генерации возобновляемой энергии к 2030 году, а Китай выступил против расширения сотрудничества в области критически важного сырья.

В документе, принятом по итогам встречи, в итоге было прописано, что «ископаемые виды топлива в настоящее время продолжают играть значительную роль в мировом энергетическом балансе и удовлетворении растущего спроса на энергию». В нем также заявлено о необходимости достичь углеродной нейтральности к середине 21 века.

Кроме того, страны пришли к согласию по вопросам выделения малозатратного финансирования для перехода к экологически чистой энергетике, разработки таких технологий, как чистый водород и накопление энергии, а также обеспечения всеобщего доступа к энергии. Они также согласились рассматривать голубой водород, при получении которого улавливается диоксид углерода, наравне с зеленым водородом, уточняет издание.

