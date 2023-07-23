Может стать «супершоком»: в Европе назвали системный риск в поставках газа

После преодоления зависимости от российского газа Европа перешла к зависимости от американского голубого топлива. Однако надежность этих поставок никто не гарантировал, Вашингтон может в любой момент наложить запрет на его экспорт, и тогда это станет «супершоком» для всей Европы, пишет французское издание La Croix.

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«В первом квартале 2023 года на долю России приходилось лишь около 15% от всех поставок газа в Европу по сравнению с более чем 40% годом ранее. На смену российскому пришел американский газ, в основном сланцевый. В 2022 году ЕС импортировал 56 млрд кубометров американского голубого топлива (на 153% больше по сравнению с предыдущим годом) – это треть тех объемов, которые раньше поставляла Россия. Правительство Байдена называет его "газом свободы", и сегодня он покрывает 20% европейского потребления», — говорится в публикации.

Руководитель энергетического подразделения компании Carbone Александр Жоли считает, что Европа просто перешла от зависимости от российского газа к зависимости от американского. Он также указал на экологические последствия такого выбора: при добыче методом гидроразрыва пласта, который применяют американцы, в атмосферу выделяется на 20–45% больше парниковых газов, чем в случае с российским топливом.

Кроме того, эксперты предупреждают об отсутствии гарантий, что «кран снова не перекроют», так как в США ряд производителей считают, что экспорт в Европу способствует росту цен на газ на внутреннем рынке. И к их мнению могут прислушаться республиканцы в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года.

«Это системный риск, который станет супершоком для всей Европы. В США президент имеет право по своему усмотрению запретить экспорт газа», — подчеркнул гендиректор французской нефтегазовой компании Total Energies Патрик Пуянне.

На данный момент 40% европейского импорта газа приходится на СПГ, почти половина которого покупается на крайне нестабильном спотовом рынке, и цена на него в среднем в два-три раза выше, чем на трубопроводный газ, заключает обозреватель издания Жан-Клод Бурбон.

