На московском заводе импортозаместили детали для атомных реакторов ледоколов

Специалисты столичного завода первыми в России разработали и произвели компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов, которые раньше поставлялись из Европы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Статья по теме: Русское сердце «Ласточки»

«Элемент создали за рекордные четыре месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране. Ледоколы обеспечивают работу Северного морского пути и освоение природных ресурсов Арктики», — написал Собянин.

Судя по фотографиям, выложенным мэром, продукцию произвели на заводе «Спецкабель». Собянин только отметил, что предприятие имеет статус промышленного комплекса, что позволяет получать налоговые льготы от города и направлять сэкономленные средства на развитие.

