Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы

Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из столичных аэропортов, когда его самолет остановится на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

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«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сообщил Севастьянов.

Он пояснил, что аэропорт считается транзитной, нейтральной зоной и это не вызовет противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. В случае согласия патриарха, такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию, или на обратном пути 4 сентября, добавил Севастьянов.

По его словам, первая встреча патриарха Кирилла и папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний отметил публичную реакцию папы Римского Франциска на обращение патриарха Кирилла с призывом защитить УПЦ от гонений властей Украины. Папа Римский заявил, что его мысли и переживания сейчас с братией Киево-Печерской лавры.

