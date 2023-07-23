Россиянам рассказали, где будет особенно много грибов этой осенью

После дождливого и теплого лета обычно наступает богатая на грибы осень, сообщили ТАСС в Рослесинфорге (лесоучетное ведомство Рослесхоза). Особенно много грибов специалисты ожидают в этом сезоне в лесах Ленинградской области, Карелии и Башкирии.

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«Лето в этом году дождливое, но теплое, ниже нуля температура не опускалась. Поэтому осенью можно ожидать большой урожай. Грибы растут повсеместно, однако особо стоит отметить Северо-Запад — Ленинградскую область и Карелию. Также урожайностью отличаются леса Башкирии», — сообщили в ведомстве.

Осенью в этих регионах растут маслята, рыжики, опята, белые грибы и подосиновики, а лисички будут ждать грибников до самых заморозков. Грибное изобилие ожидается также во Владимирской, Тверской, Брянской, Смоленской областях и Татарстане, где в конце лета и в начале осени собирают в основном маслята, опята, лисички, подберезовики, подосиновики и белые грибы. Не уступает по обилию грибов любому лесному региону и Кольский полуостров в Мурманской области.

В Сибири, по данным Рослесинфорга, самыми грибными регионами считаются Алтайский край и Томская область. Именно жители Томской области заготавливают больше всего грибов в промышленном масштабе, оформляя участки леса в аренду. В прошлом году там было собрано 787 тонн грибов.

«Ведется много споров: грибы лучше срезать или выкручивать? С точки зрения сохранения природы, вреда нет ни в том, ни в другом случае. У белого гриба и груздей 60% плода находится в почве, поэтому их принято выкручивать. Такие грибы, как опята лучше срезать, поскольку они растут на деревьях и пнях. Главное — не уничтожать грибницу, не вытаптывать ее и не убирать лесную подстилку, иначе в мороз она погибнет», — пояснили специалисты.

