С лесом на Восток: Россия нарастила поставки пиломатериалов в Китай, страны СНГ и Турцию

В первом полугодии в КНР было поставлено более 6 млн кубометров российских пиломатериалов хвойных и лиственных пород, что на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно на столько же вырос экспорт в Узбекистан и Казахстан, а в Турцию и ОАЭ объем российских поставок увеличился в разы, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

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Всего в первом полугодии общий объем экспорта российских пиломатериалов превысил 10 млн кубометров. При этом динамика снижения постепенно сокращается. В ведомстве уточнили, что в январе-феврале спад поставок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда еще не действовали западные санкции, составлял 25%, однако уже к середине года эта разница сократилась до 16%. Рынок лесопромышленной продукции оперативно переориентируется на страны Востока, в особенности на Китай, подчеркнули в Рослесинфорге.

По данным лесоучетного ведомства Рослесхоза, с начала года отечественная пилопродукция направлялась в 48 стран, при этом основной объем отгружался по 13 направлениям.

«Китай является основным торговым партнером России уже более 15 лет. Экономические ограничения только усиливают роль Поднебесной в структуре экспорта пиломатериалов. Если в предыдущие годы туда отправлялась примерно половина – 44% в 2021 году и 49% в 2022 году, то в этом году уже в первом полугодии объем превысил 60%», — сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Ориентация на восточное направление, по его словам, позволяет лесопромышленникам оперативно компенсировать потери европейских рынков. Так, на ведущие 10 стран-контрагентов (Китай, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ, Гонконг, Таджикистан, Иран, Азербайджан, Сингапур и Киргизия) в первом полугодии пришелся 91% всех поставок, хотя в аналогичном периоде прошлого года на эти же страны приходился 71%, а в 2020-2021 годы — 69% и 66% соответственно.

Помимо Китая по итогам полугодия в тройку лидеров вошли Узбекистан и Казахстан – туда было поставлено 1 млн кубометров и 408 тыс. кубометров соответственно (+ 5% за год). Больше всего выросли объемы поставок российских пиломатериалов в Турцию (в три раза, до 145 тыс. кубометров) и в ОАЭ (в два раза, до 254 тыс. кубометров). Рост импорта из РФ отмечен также в Гонконге (+72%, до 245 тыс. кубометров), Таджикистане (+27%, до 242 тыс. кубометров), Иране (+52%, до 222 тыс. кубометров) и Киргизии (+45%, до 183 тыс. кубометров). Наблюдается также увеличение поставок досок и бруса в Грузию, Армению, Афганистан, Ливан, Израиль, Таиланд, Монголию, Малайзию, Сирию и Панаму, отметили в ведомстве.

