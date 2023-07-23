Стало известно, как ФНБ Норвегии стал ведущим государственным инвестиционным фондом в мире

За четверть века Фонд национального благосостояния Норвегии стал ведущим государственным инвестиционным фондом в мире благодаря разумной, простой и доступной инвестиционной политике, пишет Les Echos. С момента первых инвестиций в 1996 году и до июня 2023 года активы суверенного фонда увеличились в 330 раз и достигли 1,3 трлн евро. Фонд уже принес каждому норвежцу по 240 тыс. евро. Эти средства будут перераспределены и вновь инвестированы в интересах страны примерно через 30 лет, когда нефтегазовые ресурсы страны будут исчерпаны.

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«Первое нефтяное месторождение было открыто в Норвегии в 1969 году, а добыча сырья началась двумя годами позже. В течение примерно 20 лет прибыль от этой деятельности реинвестировалась в отрасль и в проекты развития. Однако вскоре в норвежском обществе стали думать о том, как лучше передать это богатство будущим поколениям. Правительство хотело избежать известного "проклятия", связанного с неблагоприятным воздействием нефти на экономику. Нефтяное изобилие чревато формированием "менталитета рантье" во властных и социальных структурах и, как следствие, снижением темпов инноваций», — пишет французское издание.

Именно поэтому власти Норвегии ограничили до 4%, а затем до 3% долю активов, которые государство может использовать для восполнения дефицита бюджета. На практике же правительство решается обращаться к средствам суверенного фонда лишь в редких случаях, когда экономика страны испытывает большие трудности из-за падения цен на нефть.

Подавляющая часть портфеля фонда (97%) вложена в ценные бумаги, зарегистрированные на бирже. Каждому из 300 сотрудников, занимающихся инвестициями, приходится контролировать более 4 млрд евро. Многие задачи автоматизированы, поскольку этот гигант совершает по 113 тыс. транзакций в день на всех международных финансовых рынках. На сегодняшний день фонд владеет 9228 акциями из 70 стран, но в течение прошедших 25 лет только 5% из них оставались неизменными, составляя твердое ядро особо ценных активов: Apple, Unilever, Nestlé и ASML.

За последние 10 лет средства фонда приносили в среднем доход в 6,7% в год, уступая только самым результативным национальным фондам Новой Зеландии (12,1%) и Австралии (9,7%). Норвежские показатели выше, чем в среднем по фондам (5,7%) и гигантам отрасли (Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ), которые ежегодно приносят 5,3%.

«Государство не может брать у фонда больше, чем он заработал. Это позволяет ему накапливать капитал и расти. Фонд не должен финансировать экономическое развитие страны. Его средства никогда не инвестировались в Норвегию, даже в нефть или рыболовство. Это должно так и оставаться», — объяснил директор по исследованиям фондов национального благосостояния в международной бизнес-школе Instituto de Empresa в Мадриде Хавьер Капапе.

Экспорт газа и нефти из Норвегии, на долю которого приходится более 15% ВВП, по прогнозам должен закончиться примерно к 2055 году. Таким образом, инвестиционный горизонт фонда составляет более 30 лет. Но даже после истощения ископаемых ресурсов в Норвегии, фонд сможет продолжать играть экономическую и социальную роль, за его счет можно будет, например, обеспечивать пенсии, считает исследователь сети SovereignNet, которая специализируется на анализе национальных фондов, при университете Тафтса (США) Дини Сейко.

