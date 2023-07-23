В Минобороны объяснили удары по Одессе

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным ведомства, на пораженных объектах находились иностранные наемники. Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности, подчеркнули в Минобороны.

Статья по теме: «Здесь лучшие люди страны»: Рогозин призвал снимать фильмы о спецоперации

«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия», — отметили в Минобороны.

Изучив видеокадры из Спасо-Преображенского храма, в ведомстве решили, что «наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».

В Минобороны также сообщили, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Так, на Донецком направлении российские военные успешно отразили 14 атак противника, ликвидировали до 370-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу «Гвоздика» и три склада боеприпасов.

На Краснолиманском направлении были отражены шесть атак ВСУ, пресечена деятельность группы диверсантов, уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении отражена одна атака противника, на Запорожском — две. Противник на этих двух направлениях потерял свыше 160-ти военнослужащих, семь танков «Leopard», 15 боевых бронированных машин, из которых десять БМП «Bradley», пять автомобилей, артсистему М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и склад боеприпасов.

На Купянском направлении потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и склад боеприпасов.

Всего в течение суток ВС РФ нанесли поражение 104-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132-ти районах спецоперации. Были поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ и сбит самолет Су-25. Российские средства ПВО за сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, крылатую ракету Storm Shadow и 28 беспилотников.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5197 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10854 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11848 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

