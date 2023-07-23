В России утверждена новая концепция развития морской авиации

Концепция развития морской авиации, в которой большое внимание уделяется Арктике, утверждена в России. Ее реализация начнется в ближайшее время, сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов в эфире телеканала «Звезда».

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«Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым утверждена концепция развития морской авиации», — заявил Пахомов.

Он уточнил, что концепция подразумевает получение современной авиационной техники, развитие аэродромной инфраструктуры, кроме того, большое внимание в ней уделено Арктике — одной из перспективных задач как для флота, так и для всей страны.

«Границы на севере связаны с водой, поэтому морская авиация будет принимать активное участие в развитии Арктики», — добавил Пахомов.

Он также рассказал о ведущейся сейчас разработке нового противолодочного самолета. Новый самолет, который заменит противолодочный Ил-38, не будет сверхзвуковым, сможет выполнять задачи как на больших, так и малых скоростях и будет применяться как в ближней морской зоне, так и в дальней.