«Все наши планы реализуются»: Путин встретился с Лукашенко

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга президент РФ Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили экономическое положение обеих стран, строительство Союзного государства, обстановку в зоне спецоперации и в сопредельных государствах.

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«Хочу отметить хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. Я посмотрел последние данные: по году в Белоруссии ожидается рост экономики – 3,7%. Это прогнозное значение, но тем не менее. У нас чуть пониже, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель, ‒ мы рассчитываем на более чем 2% роста. Международные резервы на достойном, очень хорошем уровне находятся. Безработица на низком уровне. В общем все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год во всяком случае мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста. У нас целиком и полностью все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства. Мы двигаемся уверенно по этим направлениям», — заявил Путин.

Белорусский лидер с этим согласился и предложил правительствам двух стран продумать экономический план с опорой на собственные силы.

«Надо выстроить план развития нашего Отечества, как я говорю, два государства — одно Отечество. И мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо», — заявил Лукашенко.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко привез на эту встречу карту переброски польских войск к границам Союзного государства. В разговоре он отметил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 км от Бреста, а еще одна — примерно в 100 км от Гродно.

«Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку», — заявил Лукашенко.

Кроме того, в ходе встречи Лукашенко рассказал, как его «начали напрягать вагнеровцы», которые желают «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Он также заявил, что обещанного контрнаступления ВСУ нет, на что Путин ответил, что «оно есть, но оно проваливается», уточнив, что безвозвратные потери украинских сил с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.

Российский президент также отметил, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации было ликвидировано рекордное число иностранной техники. Белорусский лидер подтвердил, что, по его данным, только за один бой были уничтожены более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.

