«Здесь лучшие люди страны»: Рогозин призвал снимать фильмы о спецоперации

Находящийся в зоне спецоперации руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин выразил сожаление, что кинематограф не замечает ежедневный подвиг российского солдата на фронтах СВО при том, что сюжетов здесь масса. Экс-глава Роскосмоса, участвовавший в создании фильма «Вызов», рассказал в своем Telegram-канале о достойном экранизации случае, который он уже видел в картине «28 панфиловцев».

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«Помните замечательный фильм "28 панфиловцев", который снят на собранные народом деньги? Там есть момент, когда гитлеровцы вплотную подошли к окопам воинов-панфиловцев. У наших закончились патроны, и они были готовы дать свой последний бой рукопашной схваткой, с саперными лопатками и штыками в руках. У нас здесь подобное тоже недавно было», — написал Рогозин.

Он рассказал, как в ходе ожесточенного боя у одной роты был уже израсходован весь боезапас, автоматные магазины тоже опустели. Тогда бойцы достали саперные лопатки и ножи, готовясь встретить запрыгивающего в российские траншеи противника. Однако тот в последний момент «дрогнул и откатился назад, оставив на поле боя свою технику и убитых штурмовиков». Вскоре со второй линии подоспели резервы, и сражение закончилось «бесспорной победой смелой и не отступившей с позиции роты».

«Снимать это все надо, рассказывать стране и всему миру, что есть такое русский солдат, что есть русский дух, проявляющий лучшие качества характера нашего народа. Здесь лучшие люди страны, и о них надо рассказывать молодому поколению, если мы хотим и впредь оставаться свободным и гордым Отечеством», — подчеркнул Рогозин.

