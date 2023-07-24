Акции дня: трейдеры обратились к защитным активам «Селигдара»

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 24 июля вышли акции золотодобывающей компании «Селигдар». Котировки за день выросли на +10,22% до 67 рублей за акцию.

Интерес к бумагам компании вызван желанием подстраховаться, считают аналитики, поскольку в кризисное время инвесторы предпочитают вкладываться в золото. Также причиной мог стать рост цен на металл и отчетность за первое полугодие.

«Возможно, что главной причиной роста акций стал как сегодняшний рост цен на золото, так и публикация в конце прошлой неделе операционных результатов компании за 1 полугодие 2023 года. Результаты оказались сильными: производство золота компанией выросло в годовом выражении на 8% до 2 692 кг, реализация золота выросла год-к-году на 47% до 2 328 кг. Производство олова компанией увеличилось на 14% до 1 425 т, а производство меди – на 28% до 569 т. Кроме того, компания продала еще 1 322 кг золота, приобретенного у сторонних поставщиков по цене «выше рынка». Скорее всего, рынок ожидает от компании сильных финансовых результатов за 1 полугодие 2023 года», - считает аналитик Наталья Мильчакова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,48% до 2937,47 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,08% до 1023,34 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:05 мск составила 82,93 долларов за баррель (+2,98%). Российская валюта укреплялась – 90,50 руб. за доллар.