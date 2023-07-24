Архстояние-2023: игра в предсказания. Гид по фестивалю

Впервые частью фестиваля станет программа институциональных кэмпов — самые заметные частные и государственные институции со всей страны представят свои проекты, став соавторами «Архстояния». Также в рамках кэмпов можно будет познакомиться с работами как молодых художников, так и талантливых студентов российских художественных вузов. Вас ждут: квест в поисках произведений искусства от современных авторов; трехактный перформанс о путешествии черного петуха и человека по лесу; «сеновал», посвященный взаимосвязи искусства и видеоигр; исследовательские прогулки, сад растений-интродуцентов, коллективные танцевальные лаборатории и многое другое.

МУЗЫКА

Музыкальная программа фестиваля — это эстетическое аудио-путешествие и уникальный зрительский перформанс для тех, кто хочет воспринимать музыку без отрыва от ландшафта. Спектакли-концерты традиционно развернутся в самых необычных локациях, а артисты предстанут в нетипичном для себя амплуа. В дни фестиваля на территории парка будет работать сразу семь сцен, в том числе ставший традиционным техно-танцпол Leveldva Chillrave. Три площадки будут символически объединены между собой в сенной триптих — маршрут, пролегающий по схожим звукам и смыслам. В первой части этого путешествия международная студия Radugadesign создаст мультимедийную инсталляцию, реагирующую на звуковое окружение. В программе — премьера масштабного звукового перформанса «Пиродрама» от композитора Владимира Горлинского, написанного специально для Никола-Ленивца, а также выступления Shortparis, Pompeya, polnalyubvi, Эдi, Foresteppe, X.Y.R., ПОКЛАД, Ankobo + Kaboo и другие.

АРТ-ДОМА

«Проект Катарсис»

9-метровый деревянный дом-обелиск на пьедестале — пространственная метафора нашей жизни, неизбежно повторяющаяся из столетия в столетие. В дом ведет низкая дверь, как в погребок, а светящееся окно дает понять, что обелиск обитаем. Нижний этаж — цокольный, с кухней, туалетом, столом и двумя лавками. Верхний же — пространство для сна и размышлений о вечном с небольшим окном в потолке, занимает почти все пространство дома. Внутри могли бы на разных уровнях проживать Илья Обломов и Андрей Болконский.

«Воздухопровод»

Представьте себе будущее, когда привычный и само собой разумеющийся воздух будет чем-то очень ценным. Вероятно, он будет сильно загрязнен или просто закончится, поэтому его придется очищать, передавать на большие расстояния и дорого продавать. Чистый лесной воздух будет огромной роскошью, доступной только очень богатым людям. Авторы предлагают почувствовать себя сквоттерами, захватившими вентиляционную шахту лесного воздухопровода и нагло ворующими чистый воздух.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ «Павильон предсказаний»

Человечество всегда стремилось узнать, что его ждет в будущем — предсказания успокаивали и давали надежду. В разные времена использовали разный инструментарий: от гаданий до пророчеств по звездам. Предсказания в эпоху высоких технологий выходят на новый уровень. Зайдя внутрь невесомого облака, созданного при поддержке генерального партнера «Архстояния» Тинькофф, вы сможете выбрать тот или иной сценарий будущего – флюидная симуляция будет меняться в зависимости от вашего выбора, а технологии придадут ей объем. Можно будет прояснить будущее и для себя самого — в камерном пространстве на одного человека вы получите личное предсказание, просто протянув руку к экрану, находящемуся внутри.

ПЕРФОМАНС-ШЕСТВТИЯ «КАСАНДРА»

В своих художественных практиках Ульяна Подкорытова часто обращается к образу заплетенной косы, как выдуманному ритуалу. Специально к фестивалю художница создаст 20-метровую косу, которая будет путешествовать по парку, давая гостям предсказания, а в перерывах — дремать, обвиваясь вокруг разных объектов. В такие моменты на косе, как на большом диване, можно будет сидеть, валяться и спать.

ТЕАТР

Театр «Пух и Прах» представит спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание». Авторы спектакля-перформанса (Иошпа Этель/Анастасия Смирницкая/Сергей Быстров) обращаются к теме гадания, оттолкнувшись от самого странного и мистического эпизода- V главы "Евгения Онегина". В спектакле-перформансе используются методы «театра художника», звукового-шумового и иммерсивного театра. Зрители попадут в пространство зачарованного леса, в котором оживут персонажи сна и окажутся на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале каждый зритель получит свое личное предсказание и сам решит, предавать ли увиденному значение или забыть, как сон.

В сотрудничестве с театром «Трикстер», «Москонцертом». Композиторы: Петр Айду и Антон Светличный.

ЛЕКТОРИЙ

В этом году образовательная программа расширяется и пройдет сразу на двух площадках — в «Шатре друзей» и в «Свадебном павильоне». События программы будут посвящены восприятию времени — личного и исторического, ускоренного и замедленного, прошедшего и настоящего, будущего простого и будущего продолженного. «Шатер друзей» станет пространством для мастер-классов с художниками, где можно будет погрузиться в звуковые ландшафты с Сергеем Скурту, создать стихотворные коллажи-предсказания с Полиной Серафимовой, натюрморты из прошлой и будущей жизней с Дмитрием Кавкой или поделиться своими историями с актерами театра импровизаций Playback01. В «Свадебном павильоне» пройдут танцевальные практики с хореографом Ольгой Цветковой под живую импровизационную музыку, лекции о случайности и интуиции в архитектуре, о советской темпоральности и утопии, застолье с творческим вокальным объединением «Петр Валентинович» и многое другое. Отдельные события образовательной программы придуманы и реализованы совместно с Домом культуры «ГЭС-2» и архитектурной школой МАРШ.

Фестиваль «Архстояние: Игра в предсказания» пройдет с 28 по 30 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Узнать все подробности и купить билеты можно на сайте мероприятия.