«Без осуждения»: Ozon трудоустроит сотни заключенных

Российский маркетплейс Ozon до конца текущего года планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Они получат оплачиваемую работу в комфортных условиях в фулфилмент-центрах и на складах Ростова-на-Дону, Казани и Подмосковья, сообщили в пресс-службе компании.

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«Ozon запускает социальный проект "Ozon без осуждения". Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — сообщили в компании.

В проекте будут участвовать логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Подмосковье. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. При этом онлайн-ретейлер уточнил, что предложение о работе получат только осужденные впервые и проживающие в исправительных центрах и колониях-поселениях, так как они не находятся под конвоем и могут выезжать за пределы территории исправительных учреждений.

В Ozon подчеркнули, что проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. Новые сотрудники будут только собирать заказы для клиентов и обрабатывать возвраты на складах.

Пилотный соцпроект Ozon был запущен осенью 2022 года в Санкт-Петербурге. Тогда в фулфилмент-центр было трудоустроено несколько десятков осужденных. Эксперимент был признан успешным: за девять месяцев работы, по данным компании, участники проекта проявили себя как заинтересованные, ответственные и высокопродуктивные сотрудники.