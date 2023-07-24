«Бить туда, где нас не ждут»: Медведев привал наносить удары по «нестандартным целям» на Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал удары украинских БПДА по гражданским объектам в Москве.

По его мнению, так у нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, ему нужны информационные победы, пусть дутые и иррациональные, но победы.

«Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы, – написал политик в своём Telegram-канале. – Многие укроимбецилы им искренне радуются».

При этом Медведев обратил внимание на то, что градус напряжения в украинском обществе растёт, а часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась.

«Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога? Поэтому бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем», – подчеркнул он.

В этой связи заместитель председателя Совбеза РФ считает, что и нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов.

«Это должны быть не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – резюмировал Медведев.

Как ранее писал «Эксперт», 24 июля около 04:00 мск были зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям в российской столице. Один БПЛА попал в бизнес-центр на проспекте Лихачева, недалеко от станции МЦК «ЗИЛ», там выбило стёкла на верхних этажах высотки, а второй – в двухэтажное здание на Комсомольском проспекте, буквально в 500 метрах от здания Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами пресечена с применением средств радиоэлектронной борьбы – беспилотники потеряли управление и потерпели крушение, не достигнув намеченных целей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что сегодняшняя атака украинскими беспилотниками на Москву получит российский ответ в виде достижения целей СВО.