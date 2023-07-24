Битва за Африку набирает обороты

«Объем товарооборота между Россией и Марокко близок к отметке $1,5 млрд. При этом Марокко может предложить России включиться в инфраструктурные проекты», — заявил заместитель председателя Марокканско-российского делового совета Ража Шафик Эль-Али, выступая на круглом столе в Москве. Перспективным, по его мнению, было бы создание угольного хаба, так как энергетические мощности Марокко обеспечиваются на 65% углем, 80% которого страна импортирует из России.

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В рамках круглого стола «Россия — Африка: развитие инфраструктурных проектов» эксперты обсудили инфраструктурные проблемы континента. Общие потребности стран Африки южнее Сахары в инфраструктурных инвестициях оценил Джордж Себулела, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации. По его мнению, речь идет о 93 млрд долларов на горизонте ближайших десяти лет.

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Г-н Себулела рассказал о перспективных мегапроектах, реализуемых в настоящее время на континенте.

«Во-первых, это самый крупный проект в Танзании — порт Багамой, самый большой порт в Южной Восточной Африке. В проекте участвуют Китай и Оман, туда инвестировано 10 млрд долларов. Реализация проекта займет 15 лет», — отметил Себулела и добавил, что в Лагосе (портовом городе в Нигерии — ред.) строится железная дорога протяженностью 1500 км, также стоимостью в 10 млрд долларов. В это строительство тоже вовлечена китайская компания. Еще один проект — в Конго, где Китай строит гигантскую ГЭС общей мощность 40 ГВт и стоимостью 80 млрд долларов.

«Подобных проектов мы хотели бы и от российских компаний. У нас крепкие связи с Россией, идет много разговоров о сотрудничестве, но пока мало дел», — посетовал спикер.

Участники круглого стола с российской стороны предложили конкретные решения для активизации участия России в инфраструктурных инвестициях в Африке. Член совета директоров ПАО «ОГК-2» Валерий Пятницев выступил с предложением cоздать совместный торговый банк России и Африки. По его словам, рост товарооборота с африканскими странами приведет к тому, что будут формироваться резервы из африканских валют.

«Если они будут храниться в ЦБ, то и хорошо. Но, скорее всего, понадобится отдельный экспортно-импортный банк. В его портфеле будет больше всего валюты тех стран, с которыми активнее всего ведется торговля», — отметил эксперт. Он добавил, что обеспечением могли бы стать российские и африканские природные ресурсы.

Основатель «К-Техно» Андрей Кулаков напомнил, что в Африке только половина населения имеет доступ к электроэнергии и широко распространено ее воровство. Сегодня одиннадцать стран Восточной Африки создают энергетический пул. Объединив электросети, они получат возможность регулировать генерацию и спрос на бОльшем рынке. Предполагается также создание специальной биржевой площадки для торговли электроэнергией.

Кулаков считает, что Россия могла бы поделиться своим опытом реформирования системы энергетики.

«У нас огромная энергетическая система, объединяющая Сибирь, Урал — совершенно разные регионы. После реформы мы смогли отказаться от госрегулирования цен. Научились разыгрывать инвестиционные проекты на конкурсах. Создали биржевые механизмы. Все это помогло стать отрасли привлекательной для инвесторов. Реформа энергетики африканских стран позволит им сделать рынок более прозрачным. После этого уже можно будет выходить туда инвесторам», — заявил Андрей Кулаков.

Он рассказал также, что его компания «К-Техно» хочет выйти на африканский рынок.

«У нас есть два продукта. Это системы учета электроэнергии на высоких напряжениях — по сути, специальные приборы, которые используются на электростанциях. У нас уже есть соглашение с Алжиром на поставку туда этих приборов, хотим начать сотрудничать и с другими африканскими странами, где есть крупные электростанции.»

Второй прототип, о котором рассказал Кулаков — топливные турбины слабой мощности, которые создаются на базе авиационного двигателя. Пока готового продукта нет, но скоро будет. Работать эти турбины будут на метане и жидком топливе. В Африке газопроводы есть не везде, поэтому такая турбина может быть интересна. Мощность турбин составит 18 мегаватт.

«Мы хотим их поставлять, прежде всего, в Египет, а потом и в другие африканские страны», — заключил бизнесмен.

Круглый стол состоялся в преддверии второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», который пройдет 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

