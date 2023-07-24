Дмитрий Песков рассказал, кто на самом деле разрушил храм в Одессе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по время брифинга категорически отверг вину российских вооруженных сил в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе, которую на них поспешили возложить на Украине.

«Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой» —- заявил официальный представитель Кремля.

При этом он высказал свою версию «атаки» на храм: «Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм».

Ранее сообщения о поражении Спасо-Преображенского собора высокоточным российским оружием, распространяемые Украиной, опровергли и в Минобороны РФ. В ведомстве считают наиболее правдоподобной версию о том, что храм был разрушен украинской же зенитной ракетой, которая пыталась сбить российскую во время атаки на «военные цели» в Одессе. При этом в Министерстве обороны России подчеркивают — ВСУ намеренно располагают комплексы ПВО в жилых кварталах