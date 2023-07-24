Бизнес борется с «кассовым разрывом»

Рынок факторинга по итогам первого полугодия 2023 года достиг рекордных 1,62 трлн рублей, сообщает Ассоциация факторинговых компаний (АФК). По данным на 1 июля, факторинговый портфель вырос на 73,4% в сравнение с июлем 2022 года. Правда, стоит учитывать, что в прошлом полугодии данные не подавал один из крупных игроков – «ВТБ Факторинг». Если не считать его результаты и в этом году (а это 221 млрд рублей), то рост портфеля составил около 50% год к году.

Вместе с портфелем увеличивается и число активных клиентов факторинга – в годовом сравнении на 22,4%. Всего пользуются активно этими услугами в России более 11 тыс. разных компаний.

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В первом квартале (данных за полугодие пока нет), вырос и рынок лизинга. Число оборудования, техники, сдающейся в стране в лизинг, увеличилось год к году на 27% до 131 тыс. штук, следует из данных Национального рейтингового агентства (НРА).

Рынок лизинга также демонистрирует оживление. По оценкам НРА, к концу 2023 года совокупный лизинговый портфель достигнет 7 трлн рублей. В то время, как в 2022 году он составлял 6,6 трлн рублей. Таким образом, год к году рост, ожидается, составит почти 6%. На рынке лизинга в первом квартале 2023 года сильнее всего прирост был в области оборудования для общественного питания (+158% год к году), климатического и механического оборудования (+121%), спецтехники (+49%), а также оборудования для промышленности (+31%).

Долг на продажу

Рынок факторинга начал интенсивно развиваться в начале 2000-х годов, и сегодня факторинг по-прежнему остается удобной заменой краткосрочных кредитов на развитие бизнеса.

Представим, вы владелец небольшого бренда одежды со своим производством в Твери. И вам удалось договориться поставить летнюю коллекцию футболок в магазины крупной сети одежды, у которой своего производства нет. Однако у этой сети сильный бренд и свои торговые площадки. Мелким производителям выгодно продавать через нее свой продукт, там большие обороты и его все равно раскупят. А вот сеть без вашего маленького бренда проживет – на худой конец закупит дешевую одежду в Узбекистане.

Поэтому придется соглашаться на все требования крупного партнера. А он предлагает заплатить вам не сразу, а через два месяца, когда будет распродана вся партия футболок. Это приводит к «кассовому разрыву». Вам надо либо останавливать производство на два месяца, либо где-то искать заемные деньги. Вот здесь как раз и возникают факторинговые компании.

Директор «Нацпромлизинга» Алексей Вольнов рассказал «Эксперту», что один из клиентов его компании, мебельная фабрика (название эксперт не раскрывает), столкнулась как раз с такой ситуацией. Она купила на инвестиционный кредит в банке итальянское оборудование для производства шпона. Стоимость оборудования, включая доставку, «растаможку» и монтаж, составила 150 млн рублей. Плюс, чтобы теперь запустить оборудование и выпускать продукцию, нужны были оборотные средства. При этом банки предъявляли требования к долгу, EBITDA и собственному капиталу компании.

Фабрика нашла покупателей, готовых купить большие объемы, но те требовали дать им отсрочку оплаты за отгруженную мебель. Также часть мебели приходилось постоянно держать в «шоурумах». Факторинг позволил фабрике получить до 90% стоимости мебели, которая была выставлена в магазинах. Срок отсрочки платежа был от 60 до 180 дней. По словам Вольнова, в результате компании удалось провести экспансию в новые регионы. Но были и сложности, например, из-за факторинга пришлось менять документооборот и менять систему скидок для клиентов.

По данным «Эксперта», ставки по обычным кредитам и по услугам факторинга сегодня на рынке примерно одинаковые. Например, по данным с сервиса Сравни.ру, ставка по краткосрочным кредитам для бизнеса и по факторингу в среднем сегодня составляет 12% (но стоит учитывать, что она определяется индивидуально для каждого клиента).

Источник «Эксперта» знакомый с рынком рассказал, что рынок факторинга сегодня размыт – там нет каких-то безусловных лидеров. Поэтому факторинговые компании часто демпингуют, предлагая крупным клиентам более выгодные условия.

В последние полтора года рынок стал менее прозрачен. Факторинговые компании сегодня отказываются раскрывать своих клиентов. Это связано с тем, что большинство из них - «дочки» российских банков, находящихся под санкциями. Бизнес старается официально дистанцироваться от них, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Лизинговый ренессанс

Лизинг остается очень популярной услугой на российском финансовом рынке. Клиент может брать в аренду оборудование и экономить на налогах (на арендованные станки не надо платить налог на имущество).

Как рассказала «Эксперту» заместитель генерального директора агентства Zeytx (занимается производством и логистикой рекламной продукции) Анна Соловьева, лизинг компании обошелся дороже, чем, если бы она брала кредит. Однако все равно была выбрана эта услуга, так как ее получить было легко.

Агентство взяло в лизинг три плоттера – аналога принтера, но только для печатания баннеров для рекламных щитов на улице, плакатов, крупных чертежей. Во время лизинга оборудование сразу начало приносить прибыль. За весь период лизинга оборудование себя окупило, сказала Соловьева.

Руководитель отдела продаж лизинговой компании «Европлан» Иван Коровников рассказал, что процент одобрение в лизинге выше, чем при получении кредитов. Документов для оформления нужно меньше.

Еще один плюс лизинга – программы субсидирования. Минпромторг компенсирует часть затрат лизинговым компаниям при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга. Максимальный размер субсидии составляет до 15% от стоимости техники для лизингополучателей Дальневосточного и Сибирского федерального округов, республики Крым и ряда других субъектов России, отметил Алексей Вольнов. По этой программе взять в лизинг можно дорожно-строительную технику, трактора, комбайны.

По словам генерального директора ВТБ Лизинг Антона Мусатова, подобные программы есть и у Минсельхоза. Также льготные займы предоставляет Фонд развития промышленности.

Мусатов добавил, что компании выбирают лизинг также потому, что при нем уменьшается налогооблагаемая база, засчитывается НДС и снижается налог на прибыль. Кроме того, от клиента не требуется дополнительный залог, так как техника остается в собственности лизингодателя.

Год роста

Рост рынка факторинга и лизинга сегодня происходит, в том числе благодаря увеличению спроса на эти услуги у компаний из новых сфер. Например, по словам CEO финтех-платформы ROWI Виктора Вернова, в первом полугодии 2023 года значительно рос спрос на факторинговое финансирование среди поставщиков Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета. Высокий спрос на эти услуги также есть у промышленных предприятий, фармацветического бизнеса, логистики, food retail и нефтегазовой отрасли.

Генеральный директор ВТБ Факторинг Игорь Внуков рассказал, что факторинг стали часто брать компании, занимающиеся заменой лифтов. За последний год объем привлечения факторинга этими компаниями вырос в три раза. «Кредиты здесь не прижились из-за роста кредитной нагрузки на подрядчика и его зависимости на несколько лет от платежной дисциплины Фондов капитального ремонта. Когда подрядчик увеличивает сумму контракта для возмещения процентов по кредиту, он рискует проиграть тендер. В факторинге схема финансирования другая. Поэтому такие компании стали чаще использовать его», - объяснил эксперт.

Между тем генеральный директор «Росбанк Факторинга» Борис Мельников заявляет, что выделить рост спроса на факторинг в каких-то отдельных сферах бизнеса нельзя, интерес к продукту есть во всех сегментов. Единственное, в последнее время к факторингу начали прибегать мелкие компании, сказал эксперт.

Развитие рынка факторинга ограничивает конкуренция с другими кредитными решениями – например, с усилением господдержки малого и среднего бизнеса. Сдерживающим фактором для рынка во втором полугодии может стать также и ожидаемый рост ключевой ставки.

В лизинге же фиксируется рост числа клиентов небольших промышленных предприятий, получающих договоры субподряда от крупных машиностроительных компаний, рассказал Иван Коровников. Традиционно лизингом много пользуются логистические компании, строительные предприятия, агропромышленные холдинги.

Рост рынка лизинга сильно сдерживает сегодня дефицит техники. Например, в России по-прежнему не хватает промышленного оборудования, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Замещение западной техники происходит большей частью за счет китайских аналогов, однако они не в состоянии заполнить все освободившиеся ниши. Отечественным компаниям проблематично организовать полный цикл производства из-за сильной зависимости от поставок отдельных импортных комплектующих.

«Например, объем закупок твердосплавных инструментов до геополитического кризиса достигал 90%. Также труднозаменимыми являются высокотехнологичные компоненты. Дефицит технологий ощущается в области добычи нефти и газа, а также в химической и полиграфической промышленности – отечественные и китайские аналоги сильно уступают ушедшим производителям в качестве оборудования», - заключил Перфильев.