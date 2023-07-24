Гастрономический пикник «Август» пройдет на территории арт-кэмпа «Дикая Мята»

12 августа 2023 года на территории арт-кэмпа «Дикая Мята» пройдет гастрономический пикник «Август». Мероприятие соберет и презентует в полном объеме гастро-мир Тульского региона: тульские специалитеты, невероятные фермерские продукты, рецепты от топ шеф-поваров области. Помимо гастрономии для посетителей пикника откроются резиденции «Дикой Мяты» , «Ясной Поляны» и «Поленово» . Здесь соберутся музыканты, писатели, художники, поэты — «вкусная» часть культурной жизни Тульской области.

Гостей гастро-пикника ждет фудкорт с гриль-зоной, фермерский базар с продуктами и неповторимыми специалитетами региона. «Август» представит экспо сыров и сидров – это два продукта Тульского региона, которые широко признаны в России и за рубежом. Шеф-повара и гастро-блогеры проведут мастер-классы, презентовав блюда из локальных продуктов.

Кулинарной кульминацией гастро-пикника «Август» станет гала-ужин от знаковых шеф-поваров Тулы. Авторский сет из местных фермерских продуктов, обыгранный неожиданными ингредиентами и смелыми сочетаниями, раскроет в новой палитре вкусов современные ресторанные тенденции.

Тула - регион, который более 300 лет задает гастрономические тенденции в России. Знаковую книгу поваренных рецептов написал Василий Алексеевич Лёвшин, собрав все традиции Российской национальной кухни. Здесь Андрей Тимофеевич Болотов заложил основы садоводства в своей усадьбе, чем внес большой вклад в развитии сельского хозяйства. Здесь супруга Льва Николаевича Толстого Софья Андреевна собрала книгу рецептов «Обед для Льва. Кулинарная книга С.А. Толстой», которая до сих пор актуальна и используется при приготовлении блюд в ресторанах по старым традициям.

Сыры, сидры, яблочные и грушевые соки, белевская пастила – все это гордость Тульской области. На гастро пикнике «Август» можно будет дегустировать локальные сидры и соки из яблоневых садов Льва Николаевича Толстого, оценить сыры из ферм экопарка «Ясно Поле» и других производителей. У гостей пикника есть возможность оказаться в мире эксклюзивной гастрономии от шеф-поваров знаковых ресторанов Тулы, которые задают современные гастро-тенденции: TEN, Salden’s Porterhouse, «Ручеёк» и «Кулинарный цех».

На мероприятии будут работать музыкальная сцена от резидентов «Дикой Мяты», пройдут литературные чтения от «Ясной Поляны» и все желающие смогут присоединится к пленэру от «Поленово».

Ждем 12 августа на гастрономическом пикнике «Август». Будет вкусно!

Место проведения - арт-кэмп «Дикая Мята» — пространство от создателей легендарного музыкального фестиваля «Дикая Мята». Тульская область, пос. Бунырево.

Стоимость билетов: от 250 до 5000 рублей.

Подробности на сайте фестиваля gastroaugust.ru.

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