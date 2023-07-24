Германия и Франция скатываются в рецессию, за ними последует вся еврозона

Германия и Франция вступили в третий квартал со спадом экономики в частном секторе. Причем, длительная слабость в производственном секторе все больше распространяется и на сферу услуг.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P для Германии снизился в июле до минимального в этом году уровня – 48,3. Показатель ниже 50, напомним, свидетельствует о спаде в экономике. У Франции PMI в этом месяце оказался еще ниже – 46,6, что является минимумом почти за три года (32 месяца). При этом, индексы по главным экономикам Европы оказались хуже прогнозов экономистов Bloomberg.
В ФРГ главным драйвером столь слабого результата является производство, в котором PMI не может подняться выше 50 уже более года. Сейчас показатели вплотную приблизились к началу коронавирусной пандемии. Что касается сферы услуг, то рост замедляется уже второй месяц подряд.
«Усиливается вероятность того, что экономика останется в рецессии и во второй половине года,- прокомментировал данные по Германии главный экономист Hamburg Commercial Bank Сайрус де ля Рубия.- За последние несколько месяцев мы видели сильные снижения как в количестве новых заказов, так и в объеме незавершенных работ. Сейчас они снижаются с максимальной скоростью после прихода пандемии в начале 2020 года. Все это не предвещает ничего хорошего для второй половины года».
Во Франции спад в производстве и сфере услуг фиксируется уже второй месяц подряд, хотя июльский спад сильнее июньского.
«Данные свидетельствуют о заметном замедлении экономики,- объясняет статистические данные экономист Hamburg Commercial Bank Норман Либбке.- Сейчас наблюдается максимальный с ноября 2020 года спад в деловой активности. Тот спад, между прочим, был предвестником снижения ВВП».
Слабые показатели PMI по самым крупным экономикам как еврозоны, так и всей объединенной Европы предупреждают о приближении рецессии во всем регионе, считает Bloomberg.
Согласно опубликованным ранее данным в Австралии сейчас спад, а в Японии напротив рост. Ожидается и солидный рост экономических показателей в июле и в США с Великобританией.