Германия и Франция скатываются в рецессию, за ними последует вся еврозона

Германия и Франция вступили в третий квартал со спадом экономики в частном секторе. Причем, длительная слабость в производственном секторе все больше распространяется и на сферу услуг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P для Германии снизился в июле до минимального в этом году уровня – 48,3. Показатель ниже 50, напомним, свидетельствует о спаде в экономике. У Франции PMI в этом месяце оказался еще ниже – 46,6, что является минимумом почти за три года (32 месяца). При этом, индексы по главным экономикам Европы оказались хуже прогнозов экономистов Bloomberg.