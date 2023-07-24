Горький как фигура перелома мироустройства

Площадки горьковского фестиваля выбраны не случайно. Если Нижний Новгород — родина писателя, то Казань — город, где Горький прожил в юности четыре самых тяжелых в своей жизни года. Он не поступил в Казанский университет, несколько лет жил в трущобах, работая то помощником пекаря, то грузчиком. Именно в Казани он пытался покончить с собой из-за несчастной любви, чудом выжил, но остался на всю жизнь с больными легкими. Эти и многие другие эпизоды жизни Горького стали канвой для целого ряда театральных проектов и лекций в рамках фестиваля. В частности, удивительный исторический факт: в 1888 году Горький прошел отбор в хор Казанского городского театра, а его будущего друга великого певца Федора Шаляпина тогда же забраковали.

Особенность фестиваля «Горький+» — мультижанровость. Были показаны классические инсценировки произведений Горького (например, «Васса» и «Дачники»), проведены театральные лаборатории по рассказам писателя, концерты. Состоялся даже медитативный саунд-перфо-спектакль Петра Айду и Катерины Бочавар «Призыв Горького». Образ немногословного и косноязычного татарина из пьесы «На дне» стал отправной точкой для необычного размышления о татарской идентичности в спектакле казанского режиссера Туфана Имамутдинова «Горький татарин». «В спектакле мы пытаемся собрать национальное осознание одного татарина. Это такое своеобразное хирургическое вмешательство в подсознание татар. А любое хирургическое вмешательство связано со словом “больно”. “Горький татарин” — это постановка, рожденная от боли», — говорит режиссер спектакля.

По замыслу организаторов, фестиваль не просто прошел на театральных подмостках, но и «вышел в люди». Перфомансы, театральные шествия, концерты и иммерсивные прогулки прошли в Лядском саду, на улицах и площадях города, в библиотеках и музеях. Казань, одна из туристических столиц страны, использовала театральный фестиваль как инструмент для активации определенных точек города. Всего за несколько дней в Казани прошло более 70 мероприятий.

Одним из главных событий фестиваля стал мощный спектакль-концерт «Рождение человека». Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк прочитали рассказы Горького «Страсти-мордасти» и «Рождение человека». Чтение перемежалось то произведениями романтика Эдварда Грига, любимого композитора Горького, в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, то аутентичной русской музыкой ансамбля «Комонь».

«Горький сегодня актуален и как писатель, и как личность. Он возник на мощном переломе мироустройства, и сегодняшние события вновь выводят его на передний план. У современного общества назрело много вопросов, и, может быть, познакомившись поближе с творчеством Горького, с его личностью, мы сможем ответить на какие-то из них», — объясняет идею фестиваля его арт-директор, народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Материал подготовил Алексей Щукин