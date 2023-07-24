Испания осталась без победителя

Прогнозы по выборам в Испании оправдались частично: правые – консервативная Народная партия (РР) победили, как и говорили большинство политологов, но победили неубедительно. У них будет больше всего депутатов в нижней палате парламента нового созыва (Конгрессе депутатов) – 136 (33,05%), но этого недостаточно для того, чтобы сформировать однопартийное правительство. Левоцентристская Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с премьером Педро Санчесом уступила немного – 14 мест (1,35%). У национально-консервативной партии «Вокс» (Голос) 33 депутата (12,39%). Вокс, рассчитывавший на более высокие результаты, оказался, пожалуй, главным проигравшим во внеочередных выборах, состоявшихся 23 июля. «Ультра» потеряли 19 мест! Совсем немного от них отстало движение «Сумар» из 15 левых партий и организаций – 31 место (12,31%).

Так что премьер-министр Санчес может быть несмотря на поражение даже доволен – правые хотя и продвинулись вперед, но не прорвали левый фронт. Теперь Испанию ждут недели переговоров о создании правящей коалиции. В случае их провала испанским избирателям, не исключено, в конце текущего года придется вновь идти на избирательные участки. Еще результаты выборов показывают, что испанцы предпочли экстремизму политический центр: у правых и левых центристов на двоих почти две трети мест. Наиболее вероятными союзниками по коалиции для консерваторов «народников», возглавляемых Альберто Нуньесом Фейхоо, который может сменить нынешний пост сенатора на пост главы правительства, является Вокс во главе Сантьяго Абаскалем.