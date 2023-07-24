Испания осталась без победителя

Прогнозы по выборам в Испании оправдались частично: правые – консервативная Народная партия (РР) победили, как и говорили большинство политологов, но победили неубедительно. У них будет больше всего депутатов в нижней палате парламента нового созыва (Конгрессе депутатов) – 136 (33,05%), но этого недостаточно для того, чтобы сформировать однопартийное правительство. Левоцентристская Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с премьером Педро Санчесом уступила немного – 14 мест (1,35%). У национально-консервативной партии «Вокс» (Голос) 33 депутата (12,39%). Вокс, рассчитывавший на более высокие результаты, оказался, пожалуй, главным проигравшим во внеочередных выборах, состоявшихся 23 июля. «Ультра» потеряли 19 мест! Совсем немного от них отстало движение «Сумар» из 15 левых партий и организаций – 31 место (12,31%).
Так что премьер-министр Санчес может быть несмотря на поражение даже доволен – правые хотя и продвинулись вперед, но не прорвали левый фронт. Теперь Испанию ждут недели переговоров о создании правящей коалиции. В случае их провала испанским избирателям, не исключено, в конце текущего года придется вновь идти на избирательные участки. Еще результаты выборов показывают, что испанцы предпочли экстремизму политический центр: у правых и левых центристов на двоих почти две трети мест. Наиболее вероятными союзниками по коалиции для консерваторов «народников», возглавляемых Альберто Нуньесом Фейхоо, который может сменить нынешний пост сенатора на пост главы правительства, является Вокс во главе Сантьяго Абаскалем.
К выборам с неубедительными результатами испанцы уже начали привыкать – двухпартийная политическая система приказала долго жить почти 10 лет назад. Сейчас «смутные» политические времена совпали с председательством Испании в Совете Европы.
Вскоре после полуночи Альберто Фейхоо заявил своим сторонникам, что испытывает большую гордость от победы, но это явное преувеличение, потому что «народники» рассчитывали на абсолютное большинство, которое позволило бы им не вступать в союз с Воксом. Дело в том, что многие «народники» относятся к ультраправым ненамного лучше, чем социалисты и левые.
Немало однопартийцев Фейхоо считают, что он сделал хорошую мину при не очень хорошей игре, потому что теперь королевство ждет политическая неопределенность. Сейчас испанцы, конечно, вспоминают 2016 год, когда страна прожила в политическом хаосе почти год – 10 месяцев. Тогда Педро Санчес сменил на посту главы правительства консервативного премьера. Ему, правда, потребовалось еще два года, чтобы создать правительство меньшинства при помощи левой партии «Подемос». Санчес может сейчас даже сохранить свой пост, но для этого ему нужна поддержка всех партий, выступающие против правых. В нижней палате 350 мест. Между тем, правые даже в случае союза РР и Вокса будут иметь лишь 169 депутатов. Это значит, что решать, каким будет новое правительство Испании – правым или левым, будут оставшиеся 28 депутатов.
Педро Санчес возглавит «временный» кабинет, пока будет создаваться новое правительство или в случае невозможности его создания пока не пройдут очередные внеочередные выборы.