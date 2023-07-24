«Истеричка»: в Китае обратили внимание на изменение в поведении Зеленского после слов Путина

Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали слова президента РФ Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ, обратив при этом внимание на изменившееся после них поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского.

В частности, один из них отметил, что Зеленский «словно истеричка почти сразу после заявления российского лидера начал метаться в панике, обвиняя Запад в медленной поставке вооружения».

«Это наступление должно было провалиться, потому что Россия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много западной техники», – согласен второй пользователь.

По словам третьего юзера, в Вашингтоне кажется уже поняли, что контрнаступление ВСУ окончательно провалилось.

«А ведь какие раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ», – написал он.

Ещё один пользователь уверен, что «США не хотят, чтобы спецоперация завершилась в ближайшее время, так как мечтают об ослаблении России». При этом все читатели сошлись в едином мнении, что конфликт на Украине «необходимо завершать пока не поздно».

Как писал «Эксперт», ранее читатели китайского портала «Гуаньча» оказались шокированы словами президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления перед Верховной радой, в котором он исключил любой мирный план, подразумевающий замораживание конфликта.