Какие франшизы популярны для бизнеса в России?

Предлагаем топ франшиз с максимальной прибылью при небольших вложениях. В списке актуальные варианты инвестиций, доказавшие доходность и низкую рискованность.

Рост инфляции вынуждает постоянно искать компании с высокой окупаемостью. Готовый бизнес идеи – безопасный и предсказуемый способ начать свое собственное дело. Расскажем, какие франшизы пользуются большим спросом в 2023 году. При составлении учитывались рейтинги Forbes и РБК.

Fix Price: инвестиции от 5,8 млн рублей

Согласно Бибосс на начало 2023 года Fix Price - самая окупаемая франшиза в России. Для открытия новой точки потребуется от 4,5 до 6 млн рублей. Стоимость лицензионного вознаграждения (роялти) 4%. Выручка от одного заведения составляет от 25 до 90 млн.

Международный бренд запущен с 2007 года, а франчайзинг с 2010 года. Fix Price реализует широкий спектр товаров бюджетного сектора. На данное время зарегистрировано более 4 тысяч магазинов и 550 франшиз по всему миру.

Среди плюсов марки:

Маркетинг.

Высокая посещаемость.

Известность марки.

Додо Пицца: инвестиции от 10 млн рублей

Марка «Додо Пицца» - одна из лучших франшиз в сфере общественного питания. Вложения составляют от 5 до 16 млн. Ожидаемая прибыль от 11 до 70 млн. рублей. Франчайзинг бренда был запущен в 2012 году. Роялти достигает 3,5% + НДС.

На заметку: Сейчас в РФ и мире (Казахстан, Китай, Польша, Великобритания, Румыния, Германия) открыто более 900 точек общественного питания. Большинство партнеров бренда владеют не одной, а двумя и более пиццериями.

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Участники пользуются готовой бизнес-моделью, имеющей следующие достоинства:

Удобный сайт и приложения.

Предоставление базы поставщиков.

Бесплатное обучение партнеров в специализированном центре.

Единый колл-центр и приложение.

Строгое стандарты качества.

Хеликс: инвестиции от 700 тысяч рублей

Хеликс находится на верхних строчках рейтинга франшиз, по мнению РБК. Медицинские лаборатории позволяют зарабатывать от 400 000 рублей ежегодно. Паушальный взнос для вступления в бизнес – от 50 000 рублей.

Марка запущена в работу 25 лет назад. Отделения лаборатории функционируют в РФ, Беларуси и Казахстане.

На заметку: в центре можно сдать более 3600 медицинских анализов. Специалисты выполняют базовые исследования крови и сложную генетическую диагностику. Комплексы проходят обязательную сертификацию по международным стандартам.

Концепция франчайзингового предприятия предполагает:

Возможность сдачи комплекса анализов для дальнейшего консультирования.

Забор и транспортировку биоматериала.

Оповещение о результатах исследования лично в центре, на сайте, в мобильном приложении.

Преимущества марки Хеликс:

Партнерам не требуется иметь медицинское образование.

Постоянный рост спроса на услуги по контролю здоровья.

Стабильный и долгосрочный доход.

Передовое оборудование и расходные материалы.

Инновационные IT-решения и сервисы.

Маркетинговая поддержка.

Авокадо: инвестиции от 1,1 млн рублей

Сеть продуктовых магазинов АВОКАДО - популярная франшиза в сфере ритейла. Бренд запущен компанией «Сладкая жизнь» в 2019 году. Показатель прибыли марки от 2 до 18 млн рублей.

На заметку: Сеть продуктовых магазинов Авокадо имеет около 5 тысяч торговых точек. Окупаемость франшизы Авакадо наступает примерно через 2 года после открытия.

Положительные стороны участия в франчайзинге:

Не нужно платить паушальный взнос и роялти.

Можно самостоятельно выбирать поставщиков.

Передовые системы автоматизации магазина.

Озон: инвестиции от 200 тысяч рублей

Одна из франшиз, которые реально работают, - Озон. Марка основана в 1998 году в Москве. Первые франшизы появились в 2012 году. Компания работает в торговой сфере, предоставляя услуги по заказу и доставке товаров.

Интересно: Для старта бизнеса требуется минимум вложений. Ожидаемая доходность от 1 до 1,3 млн.

Ozon является вторым по величине отечественным маркетплейсом. Ежемесячная аудитория компании - от 40 млн. человек. На сайте торгует более 180 тыс. продавцов.

Среди плюсов выбора ведущего мультикатегорийного маркетплейса Ozon:

Стабильный доход, гарантированные ежемесячные выплаты партнерам.

Наличие специальной карты для выбора локации отделения.

Отсутствие роялти и паушальных взносов.

Источник: Freepik

Wildberries: инвестиции от 600 тысяч рублей

Маркетплейс Wildberries входит в самые популярные франшизы. Основан в 2004 году, на данный момент имеется более 6 300 партнеров.

Интересно: Средний доход от инвестиций составляет от 1 млн в месяц. Ежемесячные расходы составляют 100 тысяч.

Особенности открытия филиала Wildberries:

Заключить договор может компания или предприниматель.

Для оформления франчайзинга требуется пройти регистрацию на сайте организации и получить ЭЦП.

Продажа оборудования для организации пунктов выдачи товаров в рассрочку.

Мята: инвестиции от 8,5 млн рублей

Сеть lounge-баров «Мята» входит в перечень самых прибыльных франшиз. Выручка от владения брендом составляет от 11 до 23 млн. Марка запущена в Казани в 2014 году. Средний период окупаемости точек общественного питания – от 10 месяцев.

На заметку: Стоимость маркетингового сбора составляет 0,5%. Роялти достигает 4%. Размер паушального взноса от 1 млн.

Плюсами приобретения прав на франшизу Мята Lounge можно считать:

Применение единых стандартов федеральной торговой сети.

Готовый отлаженный бизнес с настроенным маркетингом.

Стандарты по приготовлению напитков и кальянов.

Передача контактов ведущих поставщиков кальянов и продукции со скидками.

Наличие собственного мобильного приложения и CRM-системы Мята Loyalty.

Cofix: инвестиции от 6,3 млн рублей

Израильский бренд кофеен Cofix привезен в РФ в 2016 году. С 2019 года бренд вошел в список самых прибыльных франшиз по версии журнала Forbes. Доходность марки достигает от 4 до 22 млн.

По франшизе Cofix в 2023 году в мире открыто более 500 кофеен.

Источник: Freepik

Автор: Максим Ефремов (Главный редактор журнала БизнесХлеб)