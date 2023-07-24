Какие франшизы популярны для бизнеса в России?

Предлагаем топ франшиз с максимальной прибылью при небольших вложениях. В списке актуальные варианты инвестиций, доказавшие доходность и низкую рискованность.
Рост инфляции вынуждает постоянно искать компании с высокой окупаемостью. Готовый бизнес идеи – безопасный и предсказуемый способ начать свое собственное дело. Расскажем, какие франшизы пользуются большим спросом в 2023 году. При составлении учитывались рейтинги Forbes и РБК.
Fix Price: инвестиции от 5,8 млн рублей
Согласно Бибосс на начало 2023 года Fix Price - самая окупаемая франшиза в России. Для открытия новой точки потребуется от 4,5 до 6 млн рублей. Стоимость лицензионного вознаграждения (роялти) 4%. Выручка от одного заведения составляет от 25 до 90 млн.
Международный бренд запущен с 2007 года, а франчайзинг с 2010 года. Fix Price реализует широкий спектр товаров бюджетного сектора. На данное время зарегистрировано более 4 тысяч магазинов и 550 франшиз по всему миру.
Среди плюсов марки:
- Маркетинг.
- Высокая посещаемость.
- Известность марки.
Додо Пицца: инвестиции от 10 млн рублей
Марка «Додо Пицца» - одна из лучших франшиз в сфере общественного питания. Вложения составляют от 5 до 16 млн. Ожидаемая прибыль от 11 до 70 млн. рублей. Франчайзинг бренда был запущен в 2012 году. Роялти достигает 3,5% + НДС.
На заметку: Сейчас в РФ и мире (Казахстан, Китай, Польша, Великобритания, Румыния, Германия) открыто более 900 точек общественного питания. Большинство партнеров бренда владеют не одной, а двумя и более пиццериями.
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Участники пользуются готовой бизнес-моделью, имеющей следующие достоинства:
- Удобный сайт и приложения.
- Предоставление базы поставщиков.
- Бесплатное обучение партнеров в специализированном центре.
- Единый колл-центр и приложение.
- Строгое стандарты качества.
Хеликс: инвестиции от 700 тысяч рублей
Хеликс находится на верхних строчках рейтинга франшиз, по мнению РБК. Медицинские лаборатории позволяют зарабатывать от 400 000 рублей ежегодно. Паушальный взнос для вступления в бизнес – от 50 000 рублей.
Марка запущена в работу 25 лет назад. Отделения лаборатории функционируют в РФ, Беларуси и Казахстане.
На заметку: в центре можно сдать более 3600 медицинских анализов. Специалисты выполняют базовые исследования крови и сложную генетическую диагностику. Комплексы проходят обязательную сертификацию по международным стандартам.
Концепция франчайзингового предприятия предполагает:
- Возможность сдачи комплекса анализов для дальнейшего консультирования.
- Забор и транспортировку биоматериала.
- Оповещение о результатах исследования лично в центре, на сайте, в мобильном приложении.
Преимущества марки Хеликс:
- Партнерам не требуется иметь медицинское образование.
- Постоянный рост спроса на услуги по контролю здоровья.
- Стабильный и долгосрочный доход.
- Передовое оборудование и расходные материалы.
- Инновационные IT-решения и сервисы.
- Маркетинговая поддержка.
Авокадо: инвестиции от 1,1 млн рублей
Сеть продуктовых магазинов АВОКАДО - популярная франшиза в сфере ритейла. Бренд запущен компанией «Сладкая жизнь» в 2019 году. Показатель прибыли марки от 2 до 18 млн рублей.
На заметку: Сеть продуктовых магазинов Авокадо имеет около 5 тысяч торговых точек. Окупаемость франшизы Авакадо наступает примерно через 2 года после открытия.
Положительные стороны участия в франчайзинге:
- Не нужно платить паушальный взнос и роялти.
- Можно самостоятельно выбирать поставщиков.
- Передовые системы автоматизации магазина.
Озон: инвестиции от 200 тысяч рублей
Одна из франшиз, которые реально работают, - Озон. Марка основана в 1998 году в Москве. Первые франшизы появились в 2012 году. Компания работает в торговой сфере, предоставляя услуги по заказу и доставке товаров.
Интересно: Для старта бизнеса требуется минимум вложений. Ожидаемая доходность от 1 до 1,3 млн.
Ozon является вторым по величине отечественным маркетплейсом. Ежемесячная аудитория компании - от 40 млн. человек. На сайте торгует более 180 тыс. продавцов.
Среди плюсов выбора ведущего мультикатегорийного маркетплейса Ozon:
- Стабильный доход, гарантированные ежемесячные выплаты партнерам.
- Наличие специальной карты для выбора локации отделения.
- Отсутствие роялти и паушальных взносов.
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Wildberries: инвестиции от 600 тысяч рублей
Маркетплейс Wildberries входит в самые популярные франшизы. Основан в 2004 году, на данный момент имеется более 6 300 партнеров.
Интересно: Средний доход от инвестиций составляет от 1 млн в месяц. Ежемесячные расходы составляют 100 тысяч.
Особенности открытия филиала Wildberries:
- Заключить договор может компания или предприниматель.
- Для оформления франчайзинга требуется пройти регистрацию на сайте организации и получить ЭЦП.
- Продажа оборудования для организации пунктов выдачи товаров в рассрочку.
Мята: инвестиции от 8,5 млн рублей
Сеть lounge-баров «Мята» входит в перечень самых прибыльных франшиз. Выручка от владения брендом составляет от 11 до 23 млн. Марка запущена в Казани в 2014 году. Средний период окупаемости точек общественного питания – от 10 месяцев.
На заметку: Стоимость маркетингового сбора составляет 0,5%. Роялти достигает 4%. Размер паушального взноса от 1 млн.
Плюсами приобретения прав на франшизу Мята Lounge можно считать:
- Применение единых стандартов федеральной торговой сети.
- Готовый отлаженный бизнес с настроенным маркетингом.
- Стандарты по приготовлению напитков и кальянов.
- Передача контактов ведущих поставщиков кальянов и продукции со скидками.
- Наличие собственного мобильного приложения и CRM-системы Мята Loyalty.
Cofix: инвестиции от 6,3 млн рублей
Израильский бренд кофеен Cofix привезен в РФ в 2016 году. С 2019 года бренд вошел в список самых прибыльных франшиз по версии журнала Forbes. Доходность марки достигает от 4 до 22 млн.
По франшизе Cofix в 2023 году в мире открыто более 500 кофеен.
Источник: Freepik
Автор: Максим Ефремов (Главный редактор журнала БизнесХлеб)